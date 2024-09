Podstępna CAPTCHA. Nowa metoda wyłudzenia danych

O nowej metodzie oszustwa i podszywaniu się pod system CAPTCHA ostrzega m.in. serwis Sekurak. Użytkownik może trafić na stronę, gdzie pojawia się dobrze znane wielu osobom okienko z prośbą o potwierdzenie, że użytkownik to człowiek. W autentycznych przypadkach najczęściej spotykamy się z pojedynczym przyciskiem z napisem "Nie jestem robotem", koniecznością dopasowania puzzla do obrazka lub (w najstarszej wersji) wybraniem niepasujących zdjęć do pozostałych. Tutaj jest jednak inaczej.