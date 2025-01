Podszywają się pod popularny bank. Znamy schemat ich działania

- Oszuści podszywają się pod ING Bank Śląski. Dzwonią z informacją, że z Twojego rachunku został wykonany podejrzany przelew. Żeby wyjaśnić sytuację, dzwoniący wymaga podania danych logowania do konta. To próba wyłudzenia danych i pieniędzy. Jeśli podasz wymagane informacje, cyberprzestępcy mogą włamać się na Twoje konto! Oszuści mogą też zachęcać Cię do przelewu oszczędności na "rachunek techniczny", do czasu wyjaśnienia sprawy – ostrzega Elwira Charmuszko, ekspert ds. cyberbezpieczeństwa.