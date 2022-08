Polsko-ukraińska współpraca cyfrowa. mObywatel zintegrowany z DIIA

Wicepremier Ukrainy podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Kijowie wypowiedział się w superlatywach o polsko-ukraińskiej współpracy. "Od początku pełnowymiarowej inwazji rosyjskiej, Polska aktywnie wspierała i pomagała Ukraińcom. Współpraca, którą mamy obecnie jest wzorowa, jeśli chodzi stosunki sąsiedzkie. Uruchomienie bilateralnej współpracy w zakresie dokumentów e-państwa to potwierdza. To kamień milowy procesu cyfryzacji na całym świecie, gdyż jest to pierwszy przypadek w UE, kiedy dwa kraje wymieniają się dokumentami, używając aplikacji. Ministerstwo Transformacji Cyfrowej jest gotowe do rozpoczęcia procesu uznawania e-dokumentów z mObywatel w Ukrainie" – podkreślił Fedorow.