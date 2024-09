Atakują urządzenia brzegowe w Europie. Nie wiadomo, kto za tym stoi

To oprogramowanie znacząco ułatwia zdalne atakowania celów – dostosowuje konkretnego exploita do znalezionej podatności urządzenia lub do usługi online. Oznacza to także, że ofensywne oprogramowanie tej klasy jest dostępne na forach dla każdego i najprawdopodobniej jest lub będzie ono używane do atakowania i szpiegowania kolejnych celów.