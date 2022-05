Sklep Google Play i ponad 40 fałszywych aplikacji. Niektóre są znane od roku

O szczegółach piszą specjaliści z firmy TrendMicro w swoim podsumowaniu zagrożeń w Google Play z ostatnich tygodni. Obok opisanych już przez nas Facestealerów , świeżym zagrożeniem są także aplikacje na Androida do szeroko rozumianej obsługi kryptowalut. W sklepie Google Play znaleziono ostatnio ponad 40 programów tego typu , które w jakiś sposób próbowały oszukać użytkownika. TrendMicro podaje, że niektóre to w praktyce kopie lub odświeżone wersje aplikacji zidentyfikowanych niemal rok temu .

Główne zagrożenie w fałszywych aplikacjach z Google Play dotyczących kryptowalut to nakłanianie użytkownika do subskrybowania płatnych usług i klikania reklam. W praktyce można więc uznać, że to typowy adware, w tym przypadku nakłaniający do kliknięć pod pretekstem możliwego zarobku właśnie w kryptowalutach. TrendMicro zwraca uwagę, że wiele aplikacji tego rodzaju tworzonych jest z wykorzystaniem oprogramowania Kodular - darmowego pakietu do tworzenia aplikacji online.