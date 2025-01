SMS od InfoSMS. Dotyczy sprzedaży przedmiotu na OLX

To skrócone łącze, które prowadzi do spreparowanego serwisu, gdzie wyłudzane są przynajmniej dane osobowe, a w większości przypadków także loginy i hasła do bankowości internetowej lub kompletne numery kart płatniczych. Atakujący sugerują przy tym, że podanie takich informacji jest konieczne, aby "potwierdzić zamówienie" lub "odebrać pieniądze", które rzekomy kupujący właśnie wpłacił za sprzedawany produkt.