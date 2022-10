Sophia ma obywatelstwo Arabii Saudyjskiej i szuka męża. Jest robotem

"To, co dziś nazywamy sztuczną inteligencją, nie jest inteligencją. To dane. To nie wiedza. To nie mądrość. Czy nadejdzie czas, kiedy ludzie będą mogli wytwarzać rzeczy zdolne do posiadania wolnej woli i intelektu? To dzieje się każdego dnia" - twierdzi Guy Consolmagno, dyrektor Obserwatorium Watykańskiego (MIT, Harvard University).