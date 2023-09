Sztuczna inteligencja w firmach. Oto główne zagrożenie

Chociaż przedsiębiorstwa zrozumiały i doceniły potencjał generatywnej sztucznej inteligencji w kontekście tworzenia nowych pomysłów i zwiększania wydajności, istnieje ryzyko związane z wprowadzaniem wrażliwych i chronionych danych do publicznie dostępnych dużych modeli językowych, znanych jako LLM. Szczegóły wyjaśnia Torsten Grabs, Senior Director of Product Management z firmy Snowflake.

Wprowadzenie takich danych stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa, prywatności i zarządzania. Dlatego przedsiębiorstwa muszą znaleźć sposób na radzenie sobie z nimi, zanim zaczną korzystać z korzyści płynących z wykorzystania nowej technologii.

Jak zauważa IDC, przedsiębiorcy mają powody do obaw, że LLM mogą "uczyć się" na podstawie zapytań i ujawniać te informacje innym firmom, które mogą wprowadzać podobne polecenia. Właściciele firm są zaniepokojeni, że wrażliwe dane, mogą być przechowywane online i narażone na ataki hakerów. To sprawia, że wprowadzanie danych i poleceń do publicznie dostępnych LLM nie jest dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw, zwłaszcza tych działających w obszarach objętych regulacjami.

Jednym z rozwiązań jest przeniesienie LLM do swoich danych, a nie przesyłanie swoich danych do LLM. Jest to opcja, którą większość przedsiębiorstw będzie wybierać, aby zrównoważyć potrzebę innowacji z koniecznością ochrony danych. Większość dużych firm już utrzymuje silną granicę bezpieczeństwa wokół swoich danych. Te organizacje powinny również hostować i wdrażać LLM wewnątrz chronionego środowiska. Pozwoli to zespołom ds. danych na dalsze rozwijanie i dostosowywanie LLM, a pracownikom na interakcję z nim w ramach istniejącego obwodu bezpieczeństwa.

Mniejsze modele też są skuteczne

Model LLM nie musi być obszerny, aby był użyteczny. "Garbage in, garbage out" jest uniwersalną prawdą dla każdego modelu AI, a przedsiębiorstwa powinny dostosowywać swoje modele przy użyciu wewnętrznych danych, którym mogą zaufać i które dostarczą im potrzebnych informacji. Pracownicy mogą chcieć na przykład zapytać o sprzedaż w regionie północno-zachodnim lub o korzyści wynikające z umowy z konkretnym klientem. Odpowiedzi na te pytania można uzyskać, dostrajając LLM do własnych danych w bezpiecznym i zarządzanym środowisku.

Optymalizacja LLM dla przedsiębiorstwa może przynieść nie tylko lepszą jakość wyników, ale również pomóc w zmniejszeniu zapotrzebowania na zasoby. Mniejsze modele ukierunkowane na konkretne przypadki użycia w firmie zwykle wymagają mniejszej mocy obliczeniowej i mniej pamięci niż modele zbudowane dla przypadków użycia ogólnego przeznaczenia lub dużej różnorodności przypadków użycia w różnych branżach. Ukierunkowanie LLM na przypadki użycia w przedsiębiorstwie pozwoli uruchomić model w bardziej opłacalny i wydajny sposób.

Większości danych nie da się łatwo przechować

Dostrajanie modelu do wewnętrznych systemów i danych wymaga dostępu do wszystkich informacji, które mogą być przydatne. Wiele z nich będzie przechowywanych w formatach innych niż tekstowe. Około 80 proc. danych na świecie to dane nieustrukturyzowane, w tym dane firmowe, takie jak e-maile, obrazy, umowy i filmy szkoleniowe. Oznacza to konieczność stosowania technologii takich jak przetwarzanie języka naturalnego w celu wyodrębnienia informacji ze źródeł i udostępnienia ich analitykom , aby mogli oni budować i trenować multimodalne modele AI.