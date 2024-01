"Sztuczna inteligencja". Tak brzmi Słowo Roku 2023

"Sztuczna inteligencja" to Słowo Roku 2023 według kapituły językoznawców. Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego przedstawił wyniki XIII edycji plebiscytu.

Jakkolwiek by to brzmiało, nie słowo, a wyrażenie zostało uznane za Słowo Roku 2023 w XIII edycji plebiscytu organizowanego przez Instytut Języka Polskie UW. "Sztuczna inteligencja" pokonała "wybory", "inflację" oraz "posłankę". Warto tu zaznaczyć, że internauci zagłosowali nieco inaczej – ich podium (od miejsca pierwszego) to: "wybory", "sztuczna inteligencja" i "inflacja".

Za Słowo Roku w tym plebiscycie co roku uznaje się wyraz lub wyrażenie, które niesie ze sobą coś ważnego. Coś, co odegrało istotną rolę w społeczeństwie lub szerzej. To poniekąd odpowiedź na pytanie:

Dlaczego "sztuczna inteligencja" to Słowo Roku 2023?

Prof. Renata Przybylska z Uniwersytetu Jagiellońskiego argumentowała, że "już dziś widać, że [sztuczna inteligencja] prowadzi do takich zastosowań, o jakich dotąd nam się chyba jeszcze nie śniło i trudno przewidzieć, dokąd nas ta technologia zaprowadzi".

Wielki słownik języka polskiego PAN definiuje sztuczną inteligencję jako "dział informatyki zajmujący się badaniem i tworzeniem programów komputerowych, które potrafią wykonywać niektóre czynności wymagające od człowieka posłużenia się inteligencją". Prof. Marek Łaziński z UW zaznacza, że "nie rozstrzygamy tu, czy takie programy jak Chat GPT rzeczywiście działają inteligentnie, czy tylko naśladują i dopasowują dane", ale wskazuje, że "język przyznaje im tę pierwszą zdolność".

O tym, że "sztuczna inteligencja" zasługuje na takie wyróżnienie, może świadczyć także fakt, że w 2023 r. nastąpił prawdziwy wybuch popularności tej technologii – przede wszystkim za sprawą narzędzi generatywnych, takich jak wspomniany ChatGPT czy DALL-E. Wyrażenie pojawiało się to tu, to tam, co widać choćby na wykresach frekwencji w mediach (poniżej zrzut za frazeo.pl):

Popularność frazy "sztuczna inteligencja" © frazeo

Wojciech Kulik, dziennikarz dobreprogramy.pl