Thunderbird: jak dodać stopkę do wiadomości?

Stopka w wiadomości e-mail to sekcja znajdująca się na końcu, zawierająca stałe informacje, takie jak dane kontaktowe, stanowisko, nazwa firmy, a czasem również linki do mediów społecznościowych czy notę prawną. Stopka pełni rolę profesjonalnego podpisu, który automatycznie dodawany jest do elektronicznej korespondencji - niezależnie czy tworzymy nową wiadomość czy odpowiadamy komuś na e-mail.