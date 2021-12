Vectra nie działa. Brak internetu w wielu miastach w Polsce

Jak sygnalizują użytkownicy serwisu Downdetector , 1 grudnia, przed godziną 21 wystąpiły problemy w dostępie do internetu dla użytkowników Vectry. Mimo napływających zgłoszeń dostawca internetu na razie nie odniósł się do awarii na swoich oficjalnych profilach zarówno na Twitterze, jak i na Facebooku.

Awaria wydaje się jednak mieć masowy charakter. Liczba zgłoszeń o problemach, zazwyczaj niska, wieczorem gwałtownie podskoczyła do ponad 8 tys. i w momencie pisania tego tekstu nie ustabilizowała się.

Co istotne, mimo milczenia ze strony usługodawcy, użytkownicy próbują na własną rękę rozwiązać problem, wymieniając się sugestiami, co może pomóc w przywróceniu dostępu do Sieci.