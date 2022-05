Wikipedia nie będzie już akceptować kryptowalut. Są groźne dla klimatu

Według portalu dyskusji na temat dotacji ( Talk:Fundraising/2020-21 Report ), tylko 347 osób zdecydowało się wpłacić Wikipedii dotację za pomocą kryptowalut. Był to jeden z głównych argumentów przytaczanych w ramach trzymiesięcznej dyskusji o przyszłości kryptowalut w Wikimedii. Wzięło w niej udział około 400 głosów, w tym (zdaniem niektórych) kilkadziesiąt słyszanych po raz pierwszy i jedyny tylko z tej okazji.

Regulacje Internal Revenue Service zobowiązały fundację do obracania wyłącznie w dolarach, co oznacza że BTC był natychmiast wymieniany na USD za pomocą pośrednika. Jego obecność była kością niezgody, ze względu na podważalną jakość anonimizacji. Argumenty wizerunkowe były z kolei oparte o to, że obsługę krypto można przerzucić na PayPala, odsuwając problem od Wikimedii - zamiast korzystać z kantorów.