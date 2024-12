Windows 10. W listopadzie większa popularność niż wcześniej

Następca Windowsa 10, czyli Jedenastka, jest wciąż daleko w tyle. Według danych statcounter, w Polsce w listopadzie 2024 roku z Windowsa 11 korzystało tylko 37,6 proc. użytkowników pecetów. Nie jest to szczególnie imponujący wynik, zważywszy że system jest na rynku od kilku lat, co do zasady można go zainstalować za darmo jako aktualizację Windows 10 i dystrybuowany jest jako domyślny w nowych laptopach wybieranych ze sklepowych półek.