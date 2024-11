Windows 10 przypomina o końcu wsparcia - pełnoekranową reklamą

Na szczegóły zwraca uwagę The Verge . Pełnoekranowe oferty w Windows nie są też nowością i jest to dobrze znany użytkownikom zabieg promujący inne produkty Microsoftu. Tym razem cel jest słuszny - producent zwraca uwagę użytkowników na kończące się za rok standardowe wsparcie Windowsa 10 i nie proponuje jego odpłatnego przedłużania, choć taka możliwość będzie dostępna. Zamiast tego sugeruje przesiadkę na nowszego Windowsa 11 - najlepiej przy okazji zakupu nowego notebooka.

Koniec wsparcia Windows 10 w październiku 2025 roku oznacza koniec aktualizacji bezpieczeństwa. Teoretycznie od tego momentu system będzie więc niebezpieczny w użytkowaniu, a przynajmniej bardziej podatny na ataki wykorzystujące znane luki. Te najpoważniejsze najpewniej będą jeszcze przez pewien czas łatane, ale co do zasady Microsoft nie będzie do tego zobligowany.