Windows 11 24H2: aktualizacja zablokowana. Trwa problem z dźwiękiem

Mimo upływu kilku miesięcy, Microsoft nadal nie udostępnił nowej wersji systemu w takim przypadku i w zaktualizowanym dopiero co statusie podał, że Windows 11 24H2 nie będzie dostępny w komputerach, gdzie mogą wystąpić opisane problemy. Co do zasady jest to pożądane działanie, dzięki któremu użytkownicy Windows 11 co prawda nie mogą pobrać najświeższego wydania systemu, ale za to nie narażają się na problem z obsługą dźwięku, co może mieć także wpływ na urządzenia Bluetooth.