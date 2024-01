Windows 11: do menu Start trafią nowe powiadomienia

Microsoft opublikował na kanale Dev programu Insider kompilację 23619 Windowsa 11. Oznacza to uruchomienie testów kolejnych nowości, a jedną z ciekawszych wydaje się import powiadomień o nadchodzących spotkaniach w Microsoft Teams do menu Start (gdzie zwykle użytkowników mogą drażnić rekomendowane aplikacje, co da się oczywiście wyłączyć). Powiadomienia miałyby pojawiać się tutaj na 5 minut przed rozpoczęciem wydarzenia z kalendarza i stanowić skrót do połączenia w Teams.