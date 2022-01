Windows 11: nadchodzi nowy sposób zarządzania kontem Microsoftu

Z jednej strony to drobiazg, ale z drugiej warto pamiętać, że obecnie edycja opisywanych opcji jest możliwa wyłącznie z poziomu przeglądarki. To nie tylko kłopotliwe, ale i mało intuicyjne dla osób, które na co dzień nie korzystają z webowych narzędzi Microsoftu, a przez to niekoniecznie pamiętają pełne dane logowania do konta, co jest oczywiście niezbędne. Przeniesienie tych opcji do Windowsa 11 to dobry ruch i w praktyce można się dziwić, dlaczego Microsoft zdecydował się na niego dopiero teraz.