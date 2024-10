WordPad zniknął z Windowsa 11. Czym go zastąpić?

Microsoft oczywiście życzyłby sobie, aby użytkownicy Windowsa 11 wybrali płatnego Office'a. Bez wątpienia jest to pewien standard, zwłaszcza w świecie zawodowym. Do wyboru usługa pod postacią pakietu Microsoft 365 płatna co roku lub co miesiąc, bądź wydany dopiero co "pudełkowy" Office 2024. Tutaj wydatek jest jeden, ale trzeba się z kolei liczyć z brakiem aktualizacji funkcji, które wersja online otrzymuje na bieżąco.