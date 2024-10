Windows 11 24H2 do pobrania. Sprawdź ustawienia aktualizacji

Windows 11 24H2 to teoretycznie najważniejsza w roku aktualizacja systemu Microsoftu. Jeszcze kilka lat temu wszyscy użytkownicy czekaliby na to wydarzenie z wielkim utęsknieniem, licząc na przełomowe funkcje, poprawki interfejsu i nowe opcje. Od kilku lat sytuacja wygląda jednak inaczej. Windows 11 dostaje aktualizacje na bieżąco w ramach częściej wydawanych pakietów Moment, które pojawiają się kilka razy w roku, w praktyce w nie do końca przewidywalnych momentach.

W efekcie Windows 11 24H2 to ważna aktualizacja głównie ze względu na cykl wydawniczy poprawek i kontekst dalszej przyszłości - nowsze "wersje" Windowsa siłą rzeczy później stracą dalsze wsparcie aktualizacjami bezpieczeństwa. Nie ulega więc wątpliwości, że nowe wydanie warto pobrać i zainstalować, ale okazuje się, że nie każdy może to zrobić. Microsoft analizuje, czy dany komputer jest przygotowany do tego procesu (m.in. czy był dotychczas aktualizowany na bieżąco) i dopiero wtedy zaproponuje instalację. To próba wyeliminowania najpoważniejszych błędów.