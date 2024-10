Wyciekły dane klientów apteki. Sprawdź, co robić

Redakcja Niebezpiecznika doradza, by klienci, którzy hasło do apteki Super-Pharm stosowali też w innych serwisach, koniecznie zmienili je możliwie szybko. Dobrą radą jest też traktowanie danych z apteki Super-Pharm, jak danych dostępnych publicznie. Jedną z porad jest także unikanie podawania numeru telefonu, jeśli nie jest to konieczne, a także stosowanie wielu adresów e-mail do rejestracji w poszczególnych serwisach.