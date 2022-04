Wypełnisz PIT. Premier Mateusz Morawiecki dla ciebie zaśpiewa

System e-PIT działa już od lutego 2021 roku i za jego pomocą można korzystać z usługi do szybkich rozliczeń podatkowych. Na stronie www.podatki.gov.pl widnieje komunikat "Twój e-PIT czeka na ciebie". Aby przystąpić do jego wypełnienia, trzeba odwiedzić e-Urząd Skarbowy, a w tym celu wystarczy kliknąć "Dowiedz się więcej". Następnie przywita nas informacja o tym, że Twój e-PIT to zeznanie podatkowe PIT-28, PIT-36, PIT-37 lub PIT-38.