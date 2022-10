20 lat zmian w procesorach. Od dwóch wątków po wyścig na rdzenie

Była to co prawda niezbyt elegancka konstrukcja opierająca się na osadzeniu dwóch rdzeni Pentium 4 na jednym interposerze. Rok później pojawiła się odświeżona seria oznaczona jako Presler wykorzystująca niższy, 65-nm proces technologiczny, skutkujący wyższym taktowaniem w trybie turbo i podwojeniem pamięci podręcznej L2.

Warto jednak zaznaczyć, że także AMD wydało swoje dwurdzeniowe procesory K8 Athlon 64 X2 jeszcze w 2005 roku i były one godnym rywalem dla Pentium D oraz Core 2 Duo. Procesor AMD był wykonany w litografii 65 nm oraz wykorzystywał gniazdo AM2. Następnie do tego grona dołączyły w 2007 roku procesory Phenom oparte na mikroarchitekturze K10.

AMD wydało jeszcze w 2009 roku ulepszone procesory Athlon II oraz Phenom II, a rok później pojawił się sześciordzeniowy Phenom II X6. Warto też zaznaczyć, że w tym okresie istniała szansa na odblokowanie np. Athlona II X3 do Phenoma II X4 przez samych użytkowników.

Działo się tak, ponieważ w wyniku specyfiki produkcyjnej CPU lub GPU, część rdzenia zawsze jest niesprawna i czasem sytuacja zmusza producentów do wykorzystywania w produkcji tańszych układów sprawnych rdzeni zarezerwowanych dla wyższych w hierarchii produktów. Jeśli nadmiarowe rdzenie są tylko programowo zablokowane, a nie fizycznie uszkodzone, jak pokazała historia - można je było "uruchomić".

Zapowiedzią ciężkich czasów dla AMD były procesory Intela oparte na mikroarchitekturze Nehalem, które pojawiły się w 2008 roku. Przyniosły one też nomenklaturę Core i3, i5 i i7 stosowaną do dzisiaj. Procesory wykorzystywały 45-nm lub 32-nm litografię (od 2010 roku) oraz podstawkę LGA 1156. Występowały w wariantach zawierających do czterech rdzeni z obsługą HT. Warto wspomnieć, że np. Core i5-750 był w stanie pokonać wydajnością Phenoma II X6.