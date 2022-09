Intel Raptor Lake oficjalnie. Znamy ceny i datę premiery

Nowy Core i9-12900K jest według Intela do 15 proc. wydajniejszy w testach jednowątkowych od Core i9-12900K oraz do 41 proc. wydajniejszy w zastosowaniach wielowątkowych. Za większość uzysków odpowiada podwyższenie taktowania rdzenia do maksymalnie 5,8 GHz możliwemu dzięki procesowi produkcyjnemu N7 (trzecia odsłona 10 nm litografii SuperFin) połączone z większą liczbą rdzeni E-core.

Nie jest to obecne we wcześniejszych przeciekach 6 GHz, ale Dyrektor Generalny Intela Pat Gelsinger zapowiedział, że taki wariant zostanie wydany na początku przyszłego roku. Będzie to najpewniej Core i9-13900KS tak jak miało to miejsce z Core i9-12900KS. Co ciekawe wszystko to ma być dostępne przy nieznacznie wyższym poborze energii w trybie turbo (253 W vs 241 W).