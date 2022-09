20 lat zmian w Windowsie: od 98 do "Jedenastki"

Vista jest systemem dalece lepszym od Windows XP. Oferuje zbiór rozwiązań, na którym dało się budować przyszłość (sprzęt/bezpieczeństwo/platforma). Ale... w większości przypadków pierwszy kontakt z nią to obcowanie z powolnym i wiecznie zajętym systemem (za to bardzo ładnym). Nie każdy miał panoramiczny monitor, wielordzeniowy procesor i gigabajty pamięci operacyjnej, by to znieść. No i ten UAC: użytkownik widział dziesiątki ekranów pytających, czy na pewno chce zrobić to, o co właśnie poprosił.