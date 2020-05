30-dniowa wersja trial w programie Cloud Backup

Udostępnij:

Spółka nazwa.pl wprowadziła nową wersję aplikacji Cloud Backup, służącej do wykonywania kopii zapasowych z komputerów z systemem Windows. Nowe wydanie programu umożliwia testowanie jego funkcji przez 30 dni w sposób zupełnie anonimowy.

Najnowsza wersja aplikacji znacznie ułatwia przetestowanie usługi wykonywania kopii zapasowych z komputerów z Windows. Rozpoczęcie korzystania z Cloud Backup ogranicza się do prostych czynności: zainstalowania oprogramowania i aktywowania w nim jednym przyciskiem funkcji testowania przez 30 dni. Nie trzeba przy tym nigdzie się rejestrować, podawać swoich danych, numerów kart kredytowych, a program może wykonywać kopie zapasowe już po kilku sekundach od jego zainstalowania.

Po aktywacji wersji testowej do dyspozycji użytkowników pozostają wszystkie funkcjonalności aplikacji Cloud Backup, włącznie z 1 TB miejsca na dysku w chmurze nazwa.pl. Możnawykonywać i odtwarzać pliki z kopii zapasowej przez 30 dni, testować szybkość przesyłania danych oraz przekonać się, że nawet posiadając minimalne doświadczenie w obsłudze komputera, bez trudu można sobie poradzić z wykonaniem kopii zapasowych.

Warto jednak wspomnieć, że niektóre funkcje ze względów bezpieczeństwa wymagają podania w programie jednorazowego kodu udostępnianego w Panelu Klienta nazwa.pl. Dotyczy to takich funkcjonalności jak zmiana hasła używanego do szyfrowania danych czy też usunięcia lub modyfikacji stworzonej wcześniej przez użytkownika listy archiwizowanych plików. Funkcje bezpieczeństwa stanowią ochronę na wypadek dostępu do komputera niepowołanych osób, które chciałyby uniemożliwić właścicielowi komputera dostęp do plików zabezpieczonych w chmurze nazwa.pl.

Zarówno w trakcie trwania okresu testowego, jak i bezpośrednio po jego zakończeniu, użytkownik komputera może przypisać anonimowo wykorzystywaną przez siebie licencję programu Cloud Backup do swojego konta w Panelu Klienta nazwa.pl. Dzięki tej funkcjonalności po zakończeniu okresu testowego można rozpocząć korzystanie z usługi Cloud Backup na normalnych zasadach,bez konieczności ponownego kopiowania danych do chmury nazwa.pl, a wszystkie kopie plików, nawet usuniętych w okresie testowym, nadal będą gotowe do odtworzenia na komputerze użytkownika.

Artykuł sponsorowany