5G w Chinach ma już 50 milionów użytkowników. W Polsce ciężko mówić chociaż o smartfonach

Nie wiadomo, ilu Polaków korzysta z sieci 5G Plusa, ale według operatora, zasięg dociera do 600 tysięcy ludzi. Natomiast jak podaje China Mobile, w Państwie Środka już 50 milionów obywateli korzysta z sieci 5G. Operator zapowiada, że wkrótce ta liczba znacznie się zwiększy.

Już od tygodnia w Polsce działa pierwsza sieć 5G, chociaż póki co na niższej częstotliwości - 2600 MHz. Operatorzy tymczasowo mogą jedynie korzystać z tego gorszego rodzaju usługi, ponieważ aukcje na faktyczne częstotliwości sieci 5G zostały przełożone. Tymczasem w Chinach można mówić już o globalnym wprowadzaniu tej technologii.

Niedawno chiński operator China Mobile świętując urodziny zdecydował się na doprowadzenie zasięgu sieci 5G na Mount Everest. Nadajniki umieszczono na wysokości 5364 m n.p.m., czyli w jednym z obozów Czomolungmy. Zasięg sięga nawet na 5800 m n.p.m., do kolejnego obozu. Mają rozmach, a to jeszcze nie wszystko.

Już 50 milionów obywateli Chin korzysta z sieci 5G, co czyni klientów China Mobile 70 proc. całkowitej ludności na świecie mającej do niej dostęp. Mowa tu o faktycznych użytkownikach abonamentu, a nie o liczbie ludzi będących w zasięgu sieci. W Chinach dostęp do 5G ma dużo więcej ludzi, niż żyje w naszym kraju. Do końca roku China Mobile planuje postawić jeszcze 300 tysięcy BTS.

Źródło: GizChina