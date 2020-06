5G w Polsce. Play dołączy do grona operatorów oferujących sieć 5-tej generacji (aktualizacja)

Udostępnij:

Już nie tylko Plus i Orange, ale także Play zaoferuje wkrótce dostęp do sieci 5G. Do końca czerwca oferta ma być dostępna na terenie aż 53 polskich miast.

Play uruchomi sieć 5G na paśmie 2100 MHz, a więc odziedziczonym po 4G/LTE i testowanym od początku roku na terenie Gdańska. Jak wynika z oficjalnego komunikatu, nowy protokół napędzi około 500 stacji bazowych w całej Polsce, co efektywnie daje 53 miasta z dostępem do 5G.

Na liście, obok największych aglomeracji miejskich takich jak Warszawa, Kraków i Wrocław, znalazły się też liczne lokalizacje turystyczne, m.in.: Bukowina Tatrzańska, Giżycko, Karpacz, Kołobrzeg, Mrągowo, Szczyrk, Ustka czy Władysławowo. Operator podaje ponadto Augustów. Kwestia pozostałych 40 lokalizacji pozostaje otwarta.

"Z początkiem czerwca 2020 uruchomiliśmy ponad 500 stacji 5G, które do końca miesiąca obejmą swym zasięgiem 53 miasta i miejscowości" – chwali się Jean Marc Harion, dyrektor generalny Play. "W ciągu najbliższych miesięcy będziemy dalej przystosowywać naszą sieć do technologii 5G w częstotliwości 2100 MHz, ale to dopiero początek" – dodaje. Zapewnia też, że sieć Play przystąpi do aukcji częstotliwości dedykowanych dla 5G, a on sam jest świadom obaw związanych z wpływem PEM na zdrowie i niejasną legislacją.

Dla postępów w rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej kluczowe pozostaje sprzyjające otoczenie inwestycyjne, a w szczególności konieczność pełnej harmonizacji norm w zakresie pola elektromagnetycznego w polskim porządku prawnym – czytamy z kolei w komunikacie prasowym. Mimo wszystko, spółka obiecuje nową jakość internetu.

Aktualizacja (04/06/2020 18:43)

Lista 33 z 53 miast objętych zasięgiem 5G w Play — za serwisem Wirtualne Media: