5G w UK: pierwsza samodzielna sieć już działa. To krok do europejskiej sieci 5G SA

W Wielkiej Brytanii zakończono wdrażanie pierwszej samodzielnej sieci 5G z obsługą plasterkowania, co udało się zrealizować przy współpracy firm OPPO, Vodafone oraz Ericsson. Nowa sieć 5G działa na brytyjskim Uniwersytecie Coventry.

Jak podaje OPPO, opisywana instalacja jest pierwszą w Wielkiej Brytanii siecią 5G SA, czyli taką, która wykorzystuje niezależną architekturę. Jest też przy okazji jedyną na rynku, która oferuje usługę plasterkowania, czyli dzielenia sieci na mniejsze, wirtualne sieci docelowe (plastry), w ramach których można bardziej elastycznie wykorzystywać zasoby 5G.

OPPO chwali się, że do wdrożenia na etapie testów wykorzystano smartfony Find X2 Pro oraz Reno3. Zastosowane w nich układy były rozwijane dzięki współpracy OPPO i Ericssona oddzielnie z firmą Qualcomm Technologies oraz MediaTek. Głównym celem działań był rozwój oprogramowania niezbędnego do przełączania się między kolejnymi plastrami sieci.

Wdrożenie w Wielkiej Brytanii to istotny krok na drodze do dalszego rozwoju 5G w Europie. OPPO podaje, że sieci 5G SA z technologią plasterkowania to jeden z jego głównych obszarów zainteresowania. "Firma planuje dalsze projekty i kolejne inwestycje B&R, by w przyszłości nadal plasować się w światowej czołówce w tym obszarze. Producent sukcesywnie działa na rzecz inteligentnej łączności, która, zgodnie z jego prognozami, będzie kluczowym elementem codzienności w przyszłości. Fundamentem tego założenia jest technologia 5G" – czytamy we fragmencie informacji prasowej.