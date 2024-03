@adamp4 Xiaomi Mi Tv Stick jako tuner radia internetowego Xiaomi Mi Tv Stick jako tuner radia internetowego

20.03.2024 13:41, aktualizacja: 22.03.2024 22:51

Każdy kto choć trochę się interesuje się technologią, słyszał o przystawce Xiaomi Mi Tv Stick. Była to mała przystawka, która miała zamienić stary zwykły tv w telewizor smart. Choć może sprzęt miał sukces sprzedażowy, to jednak za sprawą parametrów nie nadaje się do niczego poważnego. Osobiście, kiedyś sam zakupiłem ten box ze względu na wielkość i cenę. Służ on z początku przy telewizorze rodziców, ale ostatecznie zamieniłem go tam na Chromecast wersji czwartej i jestem zadowolony.

Skoro mam już mam zakupiony Xiaomi Mi Tv Stick, to postanowiłem dać mu drugie życie. Pomysł wpadał na podłączenie boxsa do monitora od komputera. Monitor ma co prawda głośniki, ale są na tyle słabe, że zostawię to bez komentarza. Monitor też niema wyjścia na słuchawki. Ostatnio (w styczniu) zakupiłem za 45zł z Allegro konwerter, który odseparuje dźwięk z hdmi na zwykły aux (jack). Dzięki temu mogę teraz do Mi Tv Stick podłączyć zewnętrzne głośniki 2.1 które mam przy komputerze. Robi co ma robić. Dodam, że konwerter działa bez zasilania, chyba bierze prąd przez HDMI z przystawki Xiaomi.

Skoro udało mi do Xiaomi Mi Tv Stick podłączyć zewnętrzne głośniki, to pomyślałem pójść dalej i zrobić z tego radio do odbioru stacji internetowych. Do boxsa zainstalowałem aplikację vTuner. Serwis vTuner jest chyba jednym z najpopularniejszych na świecie serwisów do stacji radiowych internetowych który często można znaleźć w radiach z dostępem do internetu. Aplikację musiałem zainstalować ręcznie z pliku, mimo, że znalazłem ją w sklepie Google Play, to wyskakuje jakiś błąd i nie chce się zainstalować. Po zainstalowaniu aplikacji, włączyłem ją, wybrałem ulubioną stację radiową i gra. Po włączeniu stacji radiowej, mogę wyłączyć monitor, aby niepotrzebnie pobierał prąd i przyciągał wzroku. Jak widać, to rozwiązanie nie jest idealne, bo do włączenia radia potrzebujemy jakiś monitor.

Oczywiście, aplikacja vTuner nie jest jedynym rozwiązaniem. Do smartboxsa można zainstalować inne serwisy radiowe jak np. Spotify. Dodam tu również, że apka w telefonie wykrywa Sticka i mogę normalnie sterować muzyką z poziomu smartphona.

Trzecim rozwiązaniem w moim przypadku jest to, że Xiaomi Mi Tv Stick obsługuje usługę Chromecasta. Wiele aplikacji wspiera Chromecasta jak na przykład apka serwisu TuneIn. Po wybraniu stacji radiowej mogę, przesłać ją na boxsa i też gra. Dodam, że mogę nawet telefon wyłączyć, a radio będzie grać dalej. To rozwiązanie ma plus, że nie muszę uruchamiać monitora, ale ma minus, że potrzebujemy smartphone, coś za coś.

Oczywiście nie jest to rozwiązanie dla każdego. Jeśli ktoś ma fajne głośniki i szuka jakieś przystawki do odbioru radia internetowego, to na rynku jest wiele innych sprzętów do muzyki. Natomiast, jeśli masz przy telewizorze jakąś przystawkę smartbox i zewnętrzne głośniki, to możesz tanim kosztem tak jak ja zrobić z tego fajny odbiornik radia internetowego.