Maxcom Classic MM135 Light w rękach Albatrosa

Mam drugi telefon, który co dwa lata zmienia operatora oraz numer. Zazwyczaj jest to odziedziczony po kimś smartfon lub tani, klasyczny telefon komórkowy. Niestety, ostatni smartfon, który miałem jako drugi telefon, uległ awarii. Dlatego poszedłem do Carrefoura i za jedyne 49,99 zł stałem się posiadaczem znanego mi modelu, czyli Maxcom MM135L. Dziś na łamach mojego bloga opowiem kilka słów na temat tego urządzenia. Zapraszam.

Ostatnio Play, teraz tuBiedronka

Rozpakowanie i obudowa

Pudełko telefonu jest minimalistyczne i ekologiczne. Na przedniej części znajduje się informacja, że ładowarka nie jest dołączona do zestawu. W środku znajdziemy oprócz telefonu również baterię, kabel USB‑C oraz instrukcję obsługi. Jak we współczesnym smartphone ładowarkę musimy zakupić lub wykorzystać z innego urządzenia, ale z drugiej strony mamy USB‑C.

Obudowa

Telefon wygląda podobnie jak starsi bracia MM134/MM135 i jest kompaktowy, co sprawia, że korzystanie z niego jest wygodne. Plusy dla Maxcom to zamiana plastikowej klawiatury, jak w MM134/MM135, na gumową, co ułatwia obsługę urządzenia.

Po lewej MM135, a po prawej MM135L © Zdjęcia telefonów pochodzą z maxcom.pl

Z przodu znajduje się wyświetlacz oraz klawiatura. Na bokach brak jest klawiszy do regulacji głośności.

U góry umieszczona jest dioda LED latarki, a na dole znajdują się złącze USB‑C oraz złącze 3,5 mm.

Z tyłu, w przeciwieństwie do starszych modeli z obiektywem aparatu o rozdzielczości 0,8 MPx, w MM135L zastosowano maskownicę głośnika. To zmiana, która ma swoje plusy i minusy. Pamiętam, że jakość aparatu była skromna, przypominając początki telefonów z aparatem, co może być uznane za wadę. Niemniej jednak jakość wykonania jest odpowiednia, plastik jest solidny. Tylna klapka jest niebieska, a chropowate wykończenie zapewnia pewny chwyt.

Pod klapką baterii znajdują się miejsce na baterię oraz dwa sloty na karty SIM: jeden w formacie nano SIM, drugi w standardzie mini SIM. Dodatkowo jest slot na kartę pamięci do 32 GB. W poprzednich modelach był slot na kartę mini SIM (SIM1) oraz micro SIM (SIM2). Być może warto byłoby zastosować dwa sloty na karty nano SIM w obu przypadkach.

Specyfikacja

Telefon od tyskiego producenta posiada poniższą specyfikację:



Procesor 1,77” w technologii TFT (128 x 160 px) System łączności GSM GPRS 900/1800 MHz Procesor Spreadtrum SC6531E (jednordzeniowy o taktowaniu 208 MHz) Pamięć RAM 32 MB Pamięć wewnętrzna 32 MB Pamięć na dane użytkownika Po dołożeniu karty pamięci microSD >32GB Bateria 600 mAh Li-ion Porty USB-C, Jack 3,5 mm Bluetooth TAK, lecz nie jest podana jaka wersja Bluetooth znajduje się w tym urządzeniu Funkcje dodatkowe Odtwarzacz Video, Odtwarzacz Audio, Radio FM z funkcją nagrywania, nagrywanie rozmów, MMS

Telefon od tyskiego producenta posiada poniższą specyfikację. Możliwość rozszerzenia pamięci do 32 GB w takim urządzeniu może wydawać się zbędna, jednak telefon bez problemu to obsługuje. Trzeba pamiętać, że pamięć wewnętrzna nie jest w ogóle dostępna dla użytkownika. Drugą opcją jest wykorzystanie takiego urządzenia jako awaryjnego pendrive'a. Jest to standardowe wyposażenie typowego telefonu komórkowego w tej półce cenowej.

System operacyjny

Telefon ma system operacyjny znany z wielu urządzeń wyposażonych w ten chipset. Plusem dla tyskiego producenta jest to, że system operacyjny jest poprawnie przetłumaczony oraz działa responsywnie.

Prosty ekran główny

W moim odczuciu korzystanie z tego telefonu przypomina obsługę klasycznych modeli Nokii lub Sony Ericssona. Układ menu jest podobny do tego, jaki można znaleźć w prostych telefonach Nokii.

Personalizacja MM135L jest ograniczona, ponieważ mamy preinstalowane tylko dwa dzwonki dla połączeń przychodzących i SMS/MMS oraz dwie tapety. Najlepiej kupić najtańszą kartę pamięci, aby móc wgrać własną tapetę i dzwonek. Na plus należy zaliczyć możliwość zmiany układu pulpitu oraz skrótów klawiszowych.

Telefon ma czytelny font w wiadomościach. Czcionka używana w całym telefonie jest czytelna i dobrze dopasowana do ekranu.

Łączność

Telefon oferuje jedynie łączność 2G, która jest jeszcze przez kilka lat zapewniona przez wszystkich czterech głównych operatorów komórkowych w Polsce. Na testowanej karcie (Biedronka - T‑Mobile Polska) telefon zapewnia stabilny zasięg, więc nie było problemów ze stabilnością połączeń przychodzących i wychodzących. Do pobierania MMS‑ów wykorzystywana jest pakietowa transmisja danych GPRS, a producent wgrał listę popularnych APN‑ów operatorów w Polsce. Szkoda, że w tej klasie urządzeń standardem nie jest obsługa LTE+VoLTE. Rozmowy telefoniczne są bardzo dobre; dobrze słychać rozmówcę, a on również bez problemu mnie słyszy. Istnieje opcja nagrywania rozmów w formacie *wav z poniższymi parametrami:

Do odbierania MMS‑ów wymagana jest karta pamięci microSD, ponieważ jeśli jej nie będziemy mieć, telefon często nie otworzy wiadomości MMS.

Multimedia

Radio FM

Telefon obsługuje radio FM, które nie wymaga podłączonych słuchawek jako anteny. Jednakże odbiera stacje radiowe z najbliższych i najmocniejszych nadajników. Jako antenę można użyć podłączonego kabla USB‑C. Niestety, nie ma RDS, ale potrafi nagrywać audycje radiowe. Nagrania są w formacie WAV. Po wrzuceniu ich do popularnego Audacity, możemy dowiedzieć się więcej, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu:

Odtwarzacz MP3

Interfejs odtwarzacza MP3 przypomina przenośne sprzęty z minionych czasów. Telefon nie odczytuje tagów ID3, z wyjątkiem wykonawcy i albumu. Jedyną funkcją sortowania utworów jest tworzenie własnej listy odtwarzania.

Brak jest katalogowania poprzez albumy, wykonawców, itp. Polecam zainwestować w dobre słuchawki przewodowe, ponieważ im lepsze słuchawki, tym lepiej grają, jak w przypadku starszych braci MM134/MM135.

Do transferu muzyki trzeba mieć cierpliwość, ponieważ ani karta pamięci, ani pamięć urządzenia nie obsługuje trybu hot swap. Oznacza to, że nie można w tym momencie zapisywać danych, jeśli wybieramy transfer danych.

Bluetooth

Bluetooth w tym telefonie jest obecny i polecam go bardziej do odbierania przesyłek wysyłanych z innych urządzeń. Testowałem ten moduł z transmiterem FM marki X‑start oraz słuchawkami OPPO Enco Buds2. W przypadku transmitera FM telefon czasami potrafi rozłączyć połączenie w losowych momentach, aby po kilku chwilach je przywrócić. Natomiast w przypadku słuchawek sytuacja bywa różna. Zdarzają się sytuacje, że połączenie zrywa się lub występują opóźnienia pomiędzy odtwarzaną muzyką a słuchawkami.

Bateria

Telefon jest napędzany baterią typu 5C o pojemności 600 mAh, podobną do tej w modelach MM134/MM135. Biorąc pod uwagę moje wcześniejsze doświadczenia z modelem MM134, ten telefon wytrzymuje tydzień, a nawet półtora tygodnia w trybie czuwania przy normalnym użytkowaniu.

Telefon, jak wiadomo, w zestawie ma jedynie kabel USB‑C, jednak producent zaleca w instrukcji dwie opcje ładowania telefonu. Pierwsza to zakup ładowarki o parametrach zawartych w instrukcji obsługi, jak w poniższym fragmencie z instrukcji obsługi, lub ładowanie poprzez port USB w komputerze za pomocą dołączonego kabla USB‑C.

Maxcom przecież wiadomo, że telefon ma port USB-C © Instrukcja obsługi telefonu Maxcom MM135L

Za co można polubić MM135L?

Powód I: Kompaktowe wymiary

Sprzęt ma kompaktowe rozmiary: grubość 12,8 mm, szerokość 49 mm i wysokość 115 mm oraz wagę zaledwie 68 g. Dzięki temu telefon mieści się w małej kieszonce dżinsowych spodni i wygodnie obsługuje się go jedną ręką.

Maxcom does what Apple don't

Powód II: Niska cena zakupu

Za 50 zł można kupić pełnosprawny telefon, który może być użyteczny w kryzysowych sytuacjach, na przykład po kradzieży lub uszkodzeniu smartfona. Przez kilka dni użytkowania taki telefon może służyć jako awaryjny. Dodatkowo, za taką kwotę, plus 5 zł na starter operatora, u którego rodzic posiada swój numer telefonu komórkowego, można kupić telefon dla dziecka. Dzięki temu dziecko będzie mogło kontaktować się z rodzicami, dziadkami i znajomymi. Taki telefon uczy dziecko odpowiedzialności, zanim przesiądzie się na smartfona.

Nawet za tą kwotę nie można zjeść w dobrej knajpie

Powód III: Antykradzieżowy telefon

Prawie dwa lata temu mój ówczesny iPhone został zmieniony właścicielem bez mojej zgody, i do dzisiaj nie mam fizycznie tego telefonu. Szkoda, bo szczytem desperacji byłaby kradzież iPhone'a SE 2022. Podobnie sytuacja wygląda z tym Maxcomem – dla złodzieja byłoby to ostateczne dno, gdyby ukradł ten telefon.

Szkoda, bo był ładny i czerwony, a tak naprawdę jedyny był na stanie u fioletowego operatora

Przypomniał mi się pewien kawał:

Rozmowa dwóch kumpli:

- Słyszałeś, że Stefana wczoraj dresiarze 2 razy pobili?

- Nie, a dlaczego?

- Pierwszy raz dostał bo nie chciał oddać komórki. Ale w końcu oddał.

- A drugi raz?

- To był Sagem.

A tak serio, telefon kilka razy uratował mi życie przez ten krótki czas użytkowania, zwłaszcza mając MM134 prawie pięć lat temu. Odstraszył złodzieja, widząc, że ktoś używa takiego telefonu, podczas gdy mój główny smartphone był dyskretnie schowany.

Słowem podsumowania

Za 49,99 zł mamy pełnowartościowe urządzenie, które umożliwia podstawową komunikację z światem. Telefon został delikatnie przeprojektowany w porównaniu do modeli MM134/MM135, które od kilku lat dostępne są na półkach elektromarketów i hipermarketów. Sprzęt mogę polecić ze względu na prostotę użytkowania, długi czas działania na baterii oraz kompaktowe wymiary. Do wad można zaliczyć brak pamięci przeznaczonej dla użytkownika, co wymusza zakup karty pamięci microSD. Dodatkowo, szkoda, że nie ma zestawów budżetowych telefonów wraz z kartą startową danego operatora, co byłoby świetną opcją dla osób szukających szybkiego dostępu do sieci. Zapraszam do komentowania i zgłaszania uwag.