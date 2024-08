@AlbatrosZippa TuBiedronka w rękach Albatrosa TuBiedronka w rękach Albatrosa

Sieć dyskontów spożywczych Biedronka to miejsce, gdzie zaopatrujemy się we wszelkie dobra niezbędne do życia codziennego. Nie znam nikogo w moim kręgu, kto ani razu nie robił zakupów w tym sklepie. Pewnie nieraz widzieliście przy kasach startery tejże sieci. Mój drugi numer, który obecnie używam, wkrótce skończy dwa lata, więc zgodnie z tradycją zawsze zmieniam numer i operatora. Zwykle operatorem zostaje któraś z submarek danego operatora bądź operatorzy MVNO. Przez ostatnie sześć lat były to tanie abonamenty lub operatorzy na kartę. Tym razem padło na T‑Mobile i markę TuBiedronka. Dziś na łamach swojego bloga opowiem kilka słów na temat tej marki T‑Mobile. Zapraszam.

Styczeń 2009, Biedronka niespodziewanie wchodzi na rynek telefonii komórkowej

Operatorem, który był przypisany do danej sieci handlowej, był Carrefour Mova, który miał swoją premierę kilka miesięcy przed startem TuBiedronka. Carrefour Mova oferował model jedynie prepaid, ale ze znakomitym trikiem: każde wydane 10 zł w hipermarketach i supermarketach Carrefour oznaczało jedną minutę na rozmowy wewnątrz sieci lub na numery stacjonarne. Niestety, operator wirtualny Carrefour Mova przestał istnieć 30 września 2012 roku.

Jest 19 stycznia 2009 roku. Przy kasach pojawiły się startery, a kasjerki mogły sprzedawać doładowania. W telewizji wyemitowano reklamę, która pasowała do ówczesnego stylu marketingu Biedronki.

Na start oferowano, że rozmowy do wszystkich sieci kosztują zaledwie 33 grosze za minutę połączenia. Zapomniano jednak dodać, zgodnie z panującym standardem u operatorów, że ta promocyjna stawka nie dotyczy połączeń do sieci Play. Przemilczano również, że jest to oferta promocyjna. Starter kosztował 7,99 zł i wyglądał jak poniżej.

Na start dostępna była oferta z telefonem Nokia 1208.

Co jakiś czas TuBiedronka dostarcza zestawy z telefonami do swojej oferty, jednak są to konstrukcje MP Tech sygnowane marką MyPhone lub specjalnym brandem dla tego dyskontu o nazwie Hykker

TuBiedronka nie jest i nie była operatorem wirtualnym, lecz marką świadczącą usługi przez najpierw Polską Telefonię Cyfrową, a obecnie przez T‑Mobile Polska. Na pudełku startera widnieje nadal kultowe hasło: „wyprodukowano dla Biedronka przez …..”.

Współcześnie

Starter TuBiedronka jest dostępny w schludnym opakowaniu. W środku znajduje się informacja o krótkich kodach, ofercie gigabajtów za doładowanie oraz rozmowach bez limitów. Ramka karty SIM przypomina tę, którą oferował T‑Mobile przed przejściem na format half SIM.

Niestety, podczas mojej wizyty w kilku sklepach Biedronka w Katowicach i Zabrzu, nie udało mi się znaleźć wersji startera z half SIM. W niektórych punktach sklepu z logo owada w kropki nie było starterów TuBiedronka; zamiast tego oferowano startery T‑Mobile lub Heyah.

Za starter płacimy 4 złote, a dostajemy 5 złotych na koncie. Dodatkowe 5 złotych otrzymamy, gdy po rejestracji startera wyrazimy zgody marketingowe.

Rejestracja karty SIM

Przy kasie w Biedronce W salonie T-Mobile Poprzez infolinię T-Mobile lub aplikację Mój T-Mobile, jeśli posiadamy usługi tego operatora U partnerów T-Mobile m.in. stacje paliw, Poczta Polska, kioski Kolporter, sklepy sieci Żabka

Oferta

Podstawowy cennik TuBiedronka przedstawia się następująco:

Usługa Cena Rozmowy Wewnątrz sieci T-Mobile Polska (T-Mobile, TuBiedronka, Heyah, Heyah 01, RBM) - 0 zł, pozostałe sieci - 18 gr/min (naliczanie co 15 sekund) SMS Wewnątrz sieci T-Mobile Polska - 0 zł, pozostałe sieci - 12 gr MMS 18 gr Transmisja danych 10gr/1MB

Plusem podstawowego cennika jest możliwość rozmów bez limitów oraz wysyłania SMS‑ów wewnątrz sieci T‑Mobile Polska. Od 30 listopada 2021 roku T‑Mobile wprowadził opcję pakietów, które można włączyć jednorazowo lub w formie cyklicznej opłaty:

Pakiet Cena 100 minut do wszystkich sieci i 100 SMS-ów 5 zł 200 minut do wszystkich sieci i 200 SMS-ów

10 zł 500 minut do wszystkich sieci, 500 SMS-ów i 2 GB transmisji danych 20 zł

Dodatkowo, oferowany jest pakiet 500 minut do wszystkich sieci i 500 SMS‑ów za 20 zł w formie jednorazowej aktywacji, bez opcji cyklicznej. W ofercie TuBiedronka można także wykupić dodatkową paczkę danych: 1 GB za 5 zł lub 3 GB za 10 zł. Najlepiej aktywować opcję „Extra internet: 5 GB po doładowaniu za 20 zł oraz 10 GB po doładowaniu za 30 zł”, dzięki czemu można skumulować większą ilość gigabajtów do wykorzystania w ciągu miesiąca. Największą wadą tej oferty jest możliwość aktywacji jedynie rozmów bez limitów do wszystkich sieci za 19 zł. Jest to stosunkowo droga oferta, ponieważ w macierzystym T‑Mobile za 30 zł (o 16 zł więcej) otrzymujemy ofertę z nielimitowanymi połączeniami, SMS‑ami oraz paczką 30 GB danych.

Jak wygląda roaming i zasięg w tej ofercie?

Początkowo sieć TuBiedronka nie oferowała roamingu, jednak według informacji uzyskanych podczas przygotowywania tego postu oraz po rozmowie z infolinią T‑Mobile, usługa RLAH (Roaming Like At Home) jest dostępna dla oferty TuBiedronka. Sprawdzając stan pozostałych GB, otrzymujemy informację, że ilość danych w Polsce jest również dostępna w UE. Zasięg i prędkość internetu są standardowe dla T‑Mobile, który jest intensywnie reklamowany na billboardach.

Testowałem zasięg w Katowicach, w dzielnicy Szopienice-Burowiec. Wyniki testów prędkości oraz zasięgu zostały uwiecznione na zrzutach ekranu, a test odbywał się na smartfonie iPhone 15 Plus z dystrybucji P4 sp. z o.o. Testy były przeprowadzane wewnątrz budynku.

W miejscu mojego zamieszkania T-Mobile wygląda jak powyżej

Na granicy Katowic i Mikołowa, na parkingu przy jeziorze Starganiec, test zasięgu przeprowadzałem na zewnątrz samochodu.

Plus dla T‑Mobile za zapewnienie zasięgu 5G na Stargańcu, podczas gdy w przypadku Play zasięg nawet LTE bywa różny w tym miejscu.

Czasem przełącza się w tym miejscu na roaming krajowy do sieci Orange

Oferta TuBiedronka obejmuje łączność 5G. Można aktywować WiFi Calling oraz VoLTE.

WiFi Calling jest szczególnie przydatne w miejscach, gdzie zasięg sieci komórkowej jest słaby, zarówno w kraju, jak i za granicą. Połączenia zagraniczne realizowane przez WiFi Calling do Polski są rozliczane jako krajowe.

iPhone nie pokazuje w etykiecie operatora Tu Biedronka jak w przypadku innych urządzeń

VoLTE z kolei poprawia jakość rozmów, jeśli posiadamy kompatybilny telefon. W przypadku łączności 2G zasięg jest pełny w każdym miejscu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Jak wiadomo, łączność 3G została wyłączona przez T‑Mobile w 2023 roku.

Doładowanie i zarządzanie kontem

Piętą achillesową oferty TuBiedronka jest to, że doładowania dla tej sieci można dokonać jedynie w sklepach Biedronka. Nie ma możliwości doładowania konta przez bankowość elektroniczną ani konto w T‑Mobile. Dostępne nominały doładowań i okresy ważności konta po doładowaniu są następujące:

Nominał doładowania Ważność konta po doładowaniu 5 zł 5 dni 10 zł 21 dni 20 zł 45 dni 30 zł 60 dni

Otrzymujemy paragon z kodem doładowania, który należy wprowadzić za pomocą klawiatury telefonu, tak jak w przypadku standardowych kart prepaid.

Spokojnie, przed wykonaniem zdjęcia kod doładowania został wykorzystany

Zarządzanie kontem odbywa się przy użyciu krótkich kodów. Próba logowania się tym numerem do aplikacji Mój T‑Mobile, np. z poziomu przeglądarki, skutkuje poniższą informacją:

Codzienne użytkowanie

Kartę SIM TuBiedronka mam włożoną do Maxcom MM135L, który był bohaterem poprzedniego postu. Używam tego numeru głównie wtedy, gdy muszę podać numer telefonu, ale nie chcę, aby główny numer był narażony na spam, oraz dla osób, którym z różnych względów nie chcę podawać głównego numeru telefonu.

Moja karta tuBiedronka w naturalnym środowisku

W sieci 2G nie zauważyłem problemów z połączeniami wychodzącymi i przychodzącymi, ani z SMS‑ami i MMS‑ami. Zasięg w aglomeracji śląskiej był dobry, a usługa działała bez zarzutu również w warunkach górskich, w okolicach Żywca i Wisły. Przez kilka dni TuBiedronka była moim głównym operatorem i internet 5G działał znakomicie. Jedyną wadą jest brak możliwości wykupu paczki danych większej niż 3 GB. Po doładowaniu 30 zł otrzymujemy jedynie 10 GB, co wciąż może być niewystarczające. Musiałem umiarkować korzystanie z internetu, ponieważ 3 GB zużyłem w ciągu 2 dni podczas słuchania muzyki i korzystania z mediów społecznościowych.

Dwa zgrzyty z pakietami

Po zakupie startera musiałem szybko aktywować jednorazowy pakiet danych 3 GB oraz pakiet 100 minut i 100 SMS‑ów, ponieważ miałem odcięty dostęp do głównego numeru telefonu. Pakiet 3 GB został aktywowany natychmiast po wprowadzeniu krótkiego kodu, natomiast pakiet 100 minut i 100 SMS‑ów nie aktywował się. Szybki kontakt z infolinią oraz próba aktywacji przez konsultanta okazały się nieudane. Zgłosiłem problem, a kilka godzin później pakiet został aktywowany. Drugi problem pojawił się, gdy pakiet 5 GB po doładowaniu za 20 zł nie został aktywowany. Skontaktowałem się z infolinią T‑Mobile i zgłosiłem sprawę serwisową. Po 30 minutach otrzymałem SMS z informacją, że pakiet 5 GB został aktywowany.

Jak T‑Mobile i Biedronka mogliby poprawić ofertę

Po analizie oferty widać, że T‑Mobile stara się uczynić TuBiedronka budżetową marką w portfelu magentowego operatora. Widać, że wszystkie opcje dostępne w głównej sieci są także dostępne dla TuBiedronka. Oto moja lista pomysłów, jak Biedronka we współpracy z T‑Mobile mogłaby poprawić swoją ofertę:

Pakiet nielimitowane rozmowy i SMS oraz duża paczka transferu danych

Brakuje oferty, która obejmowałaby nielimitowane połączenia, SMS‑y oraz odpowiednią paczkę danych, dostosowaną do współczesnych potrzeb. Obecnie, dostępna oferta nielimitowanych rozmów do wszystkich sieci oraz 10 GB internetu po doładowaniu za 30 zł jest możliwa poprzez łączenie różnych ofert i promocji, jednak nie ma opcji nielimitowanych lub limitowanych SMS‑ów. Warto rozważyć stworzenie oferty do 30 zł miesięcznie, która obejmowałaby wszystkie te elementy.

Integracja z kartą Moja Biedronka/ aplikacja Biedronka

Najpopularniejszym programem lojalnościowym jest karta Moja Biedronka, dostępna w formie fizycznej lub wirtualnej poprzez aplikację dyskontu. W 2017 roku była promocja, w ramach której po zakupie doładowania 20% wartości doładowania wracało na kartę Moja Biedronka w formie rabatu. Najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby suma rabatów, uzyskanych dzięki karcie Moja Biedronka, wracała w formie doładowania raz w miesiącu, lub była sumowana jako dodatkowa ilość gigabajtów. Alternatywnie, można wzorować się na nieistniejącej usłudze Carrefour Mova, gdzie wielokrotność 10 zł umożliwiała doładowanie konta określoną liczbą minut po zeskanowaniu karty lojalnościowej.

Tworzenie świadomości marki, marketing

Biedronka w obecnej komunikacji z klientem zapomniała o tuBiedronka. Brakuje materiałów promujących tę sieć, poza sporadycznym dodawaniem telefonów wraz ze starterem do oferty. Niestety, przeciętny klient dyskontu nie jest świadomy istnienia tego operatora. Próba promocji marki własnej dyskontu miała miejsce tylko raz, gdy oferowano darmowe 250 MB transmisji danych dostępne pod zakrętkami popularnego napoju energetycznego marki własnej Biedronki.

Warto byłoby skutecznie wypromować markę, aby przyciągnąć klientów, którzy potrzebują dodatkowego numeru telefonu. Powinniśmy skupić się na klientach poszukujących dużej ilości danych, minut na rozmowy i SMS‑ów w niskim koszcie, lub budżetowego operatora dla osób, które głównie odbierają połączenia, potrzebują szybkiego telefonu, bądź karty SIM.

Telefon w Biedronce = zestaw ze starterem TuBiedronka

Model biznesowy zestawu prepaid z telefonem spowodował, że na początku lat 2000 niektórzy stali się posiadaczami telefonów komórkowych. Biedronka często kontynuuje tę tradycję, oferując zestawy prepaid z telefonami, jednak zazwyczaj są to telefony klasyczne lub budżetowe smartfony, głównie od producenta MP Tech. T‑Mobile premiuje takie zestawy dodatkowymi złotówkami po każdym doładowaniu lub dodatkowym transferem danych.

Najlepszym rozwiązaniem byłoby stworzenie systemu, w ramach którego każdy oferowany telefon byłby dostarczany z starterem TuBiedronka oraz specjalną ofertą. Telefony powinny być bezpiecznie wyeksponowane, aby zapobiec kradzieży, w opakowaniach na wzór amerykańskich prepaid phone. Powinny być oferowane bez blokady SIM‑Lock lub, w przypadku smartfonów, bez brandingu w oprogramowaniu. Jedynym oznaczeniem mogłoby być logo TuBiedronka na pudełku, a karta SIM powinna być już włożona. Dodatkowo, w funkcji OOBE (Out-Of-Box Experience), możliwa powinna być rejestracja karty SIM przez Moje ID, jeśli karta SIM tuBiedronka pozostaje w jednym z slotów w przypadku telefonów dualSIM.

Należy również przyciągnąć popularne i znane marki, takie jak Nokia, Samsung, Xiaomi oraz Motorola, do takiej akcji. Można także rozważyć włączenie do oferty autorskiego telefonu T‑Phone od T‑Mobile.

Słowem podsumowania

TuBiedronka jest interesującą opcją dla osób szukających budżetowego rozwiązania na rynku telekomunikacyjnym. Jako część T‑Mobile, jej główną zaletą jest dostępność w popularnych dyskontach, co czyni ją łatwo dostępną dla szerokiej grupy klientów. Największym problemem jest częsty brak starterów w sklepach Biedronki, gdzie dostępne są jedynie startery T‑Mobile i Heyah. Dodatkowo, brak określonej grupy docelowej sprawia, że liczba użytkowników tej sieci jest niewielka, a usługa nie zyskuje większej popularności. Innym problemem jest brak możliwości zarządzania kontem za pomocą aplikacji lub strony Mój T‑Mobile, co sprawia, że usługa nie jest dostosowana do współczesnych potrzeb użytkowników. Dodatkowo, brak wsparcia dla eSIM również stanowi niedogodność. Mimo to, TuBiedronka ma potencjał jako sieć dla osób poszukujących oszczędności lub prostych zasad. Zapraszam do komentowania i zgłaszania uwag.