Tani telewizor z Android TV w rękach Albatrosa, czyli test OK ODL 40950FS-TAB

Jakiś czas temu przeprowadziłem się spod żywieckiej miejscowości do stolicy województwa śląskiego i szukałem telewizora. Oczywiście dobrym rozwiązanie byłoby przewiezienie wiekowego Philipsa z mojego pokoju, lecz aktualnie 32” Philips nie spełnia standardów nadawania telewizji naziemnej oraz chciałem pozostawić ten telewizor, gdyż podłączony jest dekoder do telewizji satelitarnej. I podczas zakupów do mieszkania w Media Markt wybrałem bohatera dzisiejszego postu. Czy tani telewizor z Android TV jest dobrym rozwiązaniem? – na tą odpowiedź znajdę odpowiedź w tym poście. Zapraszam.

Prawie 10 lat w użytkowaniu, czas znaleźć dla niego następcę

Co to jest marka OK?

OK jest marką własną dla sieci Media Markt i Saturn. Znajdziemy tę markę na wszelkich takich urządzeniach jak AGD, małe i duże RTV. Ma być to sprzęt budżetowy, który cechuje się dobrą jakością mimo niskiej ceny . Z marki OK polecam tani ekspres do kawy za niecałe 60 zł.

Za niecałe 60 zł można mieć maszynę do sensu życia, czyli kawy.

Producenci rzeczy pod tą marką są różni, przykładowo ekspres do kawy jest produkowany dla Media Markt przez MPM Product, a telewizor jest produktem Skyworth. Widać producenta OEM tego modelu, gdy skorzystamy z aplikacji AIDA64.

Widzimy OK, ale to jest produkt Skyworth

Rozpakowanie i specyfikacja

W pudełku oprócz samego telewizora znajdziemy:

Kabel zasilający

Adapter 3,5mm do złącz RCA video

Pilot i baterie

Instrukcja obsługi i montażu stópek

Stópki i śruby do postawienia telewizora

Zestaw jest standardowy dla telewizora, gdzie najważniejsze jest jak w najszybszym czasie zamontować i ustawić bez żadnych problemów.

Specyfikacja

Do stworzenia specyfikacji posiłkowałem się głównie aplikacją AIDA64 oraz materiałami dostępnymi na stronie sklepu.

Matryca 40” LED Direct (1920 x 1080, kontrast 5000:1, 60 Hz), jasność 230 cd/m2 Głośniki 16W - możliwość korzystania z dźwięku Dolby Audio Systemy odbioru telewizji DVB-T2 HEVC, DVB-C, DVB-S/S2. Tuner analogowy telewizji naziemnej i kablowej Złącza 2x HDMI, 2x USB, RJ45, Optyczne złącze audio, Wyjście słuchawkowe, Złącze AV (po użyciu przelotki), CI+, Ethernet Łączność bezprzewodowa WiFi 2,4GHz b/g/n i WiFi 5GHz ac, Bluetooth System operacyjny Android TV 9 Procesor Mediatek M5621 (4x 1GHz) Pamięć RAM 1 GB Pamięć wewnętrzna 4GB + możliwość rozszerzenia poprzez pendrive Funkcje pozostałe HBB TV, Teletekst, Wbudowany Chromecast Klasa energetyczna (nowa etykieta) F Klasa energetyczna (stara etykieta) A+

Jak na 1199 zł (z dotacją rządową 949 zł), to sprzęt na papierze wygląda dobrze. Niestety w tej cenie dostajemy matrycę FHD, lecz zyskujemy Android TV, który jest wbudowany bez żadnej dodatkowej przystawki. Telewizor ma trzy systemy telewizji cyfrowej w tym nowy standard telewizji naziemnej DVB-T2 HEVC. Tuner telewizji satelitarnej posiada konfigurację dla Canal+ oraz Polsat BOX i dodatkowo dla ofert prepaid świadczonych przez Canal+ Polska S.A.

Montaż stópek telewizora

Montaż podstawy wymaga wkrętarki, ponieważ przy użyciu śrubokręta stópki się nie zablokują i telewizor stoi stabilnie, lecz cała matryca opiera się na stópkach. Zrobiłem tak, że pierw wkręciłem do połowy śrubokrętem, a następnie dokręciłem wkrętarką

Telewizor stoi stabilnie, ale jest przekrzywiony

Wygląd i pilot

Wygląd

Sprzęt wygląda klasycznie jak typowy telewizor. Z przodu mamy jedynie ekran, logo i odbiornik Bluetooth wraz z ukrytym włącznikiem.

Na lewym boku mamy dostęp do wszystkich wspomnianych w specyfikacji złącz

Na górze urządzenia jest slot PCMCA, który jest slotem dla modułu CAM CI+

Urzęduje w tym porcie UPC MediaModuł CI+

Na prawym boku jest tylko podłączenie kabla zasilającego

Moim zdaniem wygląd tego telewizora jest uniwersalny, gdyż pasuje on do nowoczesnych wnętrz oraz do tradycyjnych wnętrz polskich i europejskich domów.

Pilot

W tanich telewizorach pilot jest zawsze wzięty z katalogu „brzydkie, ale funkcjonalne”. W OK pomyślano kwestię pilota i wzięto z innego katalogu. Pilot jest wygodny w użytkowaniu oraz ma odpowiednią wagę. Dodatkowo mamy klawisze – skróty do popularnych serwisów takich jak: Netflix, Amazon Prime Video, YouTube, Google Play. Pilot komunikuje się z telewizorem przez Bluetooth, więc nie trzeba dokładnie celować w odbiornik.

Wadą jest brak wbudowanego mikrofonu w pilocie, więc jeśli chcemy skorzystać z Google Assistant, to musimy albo podłączyć słuchawki przez Bluetooth lub skorzystać z aplikacji pilota na urządzeniu mobilnym. Co ciekawe producent OEM telewizora oferuje pilota z mikrofonem, lecz myślę, że najprawdopodobniej jest kompatybilny z tym urządzeniem.

UPC na module CI+ - jak to działa

Telewizor był planowany głównie pod sygnał DVB-C z sieci kablowej UPC lub innej kablówki dostępnej w mieszkaniach, które oglądałem. W przypadku UPC planowałem na początek korzystać z niekodowanego pakietu, który jest dostępny w cenie internetu. Jednak ten pakiet był niezadowalający i pewnie posiłkowałbym Canal+ Online w przypadku większości kanałów. Podczas zawierania umowy wybrałem interesujący pakiet i zamiast dekodera Horizon wybrałem moduł CI+, a do internetu dostałem all in one Connect BOX.

Tak wygląda moduł CI+ wraz z kartą klucz

Producent telewizora miał zaprogramowany profil dla najpopularniejszego operatora telewizji kablowej w Polsce oraz producent jest wspierany przez UPC.

Źródło zdjęć: © Multiroom HD: Telewizja Cyfrowa do 3 odbiorników TV (upc.pl) OK na liście kompatybilnych producentów z modułem UPC

Wpisując model opisywanego dzisiaj telewizora jest wyświetlana informacja, że moduł nie wspiera tego modelu. Możliwe, że model jest nowy na rynku, a UPC nie przetestował jeszcze tego telewizora. Moduł z tym modelem współpracuje i nie ma anomalii jak w przypadku niekompatybilnych modeli. Telewizor dekoduje sygnał bez żadnych opóźnień i wszelkie listy kanałów, EPG są pobierane tak samo jak na dekoderze UPC Mediabox.

Odkodował kanał i wyświetlił informację o poprawnym działaniu

Po uruchomieniu modułu wszystkie kanały kodowane są odkodowywane w locie, zatem nie ma problemów z długim przełączaniem kanałów. Podsumowując , to moduł CI+ od UPC jest świetnym rozwiązaniem, ponieważ mamy jeden pilot oraz nie musimy korzystać z dwóch urządzeń, aby móc oglądać telewizję.

Android TV kontra tani telewizor

Android TV na tym telewizorze działa bardzo dobrze, lecz jeśli wymagamy minimum. Minimum, to oglądanie filmów na YouTube, bądź oglądanie serialu na Netflix. Certyfikowany Android TV jest plusem, ponieważ mamy stałe aktualizacje bezpeczeństwa oraz aplikacje, które są dostępne w Google Play są dostosowane do działania z pilotem.

Przykładowy film z YouTube

Wbudowany Chromecast działa poprawnie oraz nie ma problemu z przerzucaniem kontentu pomiędzy komputer, a telewizor. Minusem jest tłumaczenie, bo co od Google, to jest poprawnie przetłumaczone, ale to co stworzone przez Skyworth, to jest niechlujnie przetłumaczone. Przykładem jest "Informacja o kamerze", która w języku brzmi "CAM info". Oznacza ona komunikaty wysyłane przez moduł CI+. Również nieprzetłumaczona jest sekcja związana z konfiguracją telewizji satelitarnej. Podsumując, to Android TV jest cechą dodaną do tego modelu, lecz nie wymagajmy cudów i w granie w gry ten telewizor potrafi spowodować dyskonfort użytkowania. A tak poza tym sprzęt działa poprawnie oraz podstawowe rzeczy można w nim wykonywać.

Obraz i dźwięk

Telewizor posiada matrycę Full HD, która jest podświetlana w technologii LED Direct. Obraz w trybie żywym cechuje się bardzo ładnym nasyceniem kolorów. Czerń nie ma efektu spranego t-shirtu, który jest cechą szczególną dla niższej półki cenowej telewizorów. Pozostałe kolory są żywe. W pozostałych trybach obraz nadal nie jest przekłamany bądź czarny nie jest blado czarnym.

Kolory są żywe i nie są przekłamane

Piętą achillesową tego sprzętu jest dźwięk. Dźwięk jest bardzo podstawowy i płaski na wielu pasmach. Konfiguracja tej kwestii pomaga rozwiązać problem, ale nie wymagajmy wiele od taniego telewizora. Dobrym rozwiązaniem jest podłączenie głośnika poprzez Bluetooth lub zakup soundbara.



Moja wieża Panasonic z Bluetooth często robi za soundbar do tego telewizora

DVB-T2 HEVC w domu i zagrodzie

Telewizor jest zgodny z nowym standardem telewizji DVB-T2 HEVC i ma dostęp do telewizji hybrydowej HBB TV po podłączeniu do internetu. Tymczasowo, zanim pojawił się instalator kablówki, to korzystałem z naziemnej telewizji poprzez pokojową antenę. Antena została zasilona przez telewizor i pobrała wszystkie multipleksy dostępne na terenie GOP-u. Głowica DVB-T2 HEVC jest czuła i nie było problemów z poprawnością odbioru kanałów. Telewizja hybrydowa na multipleksie TVP się uruchomiła i nie było problemów z korzystaniem z usług internetowych.

Słowem podsumowania

Za 1199 zł zyskujemy telewizor, który umożliwia korzystanie ze współczesnych form korzystania z rozrywki. Za tą kwotę dostajemy również dobrą jakość obrazu, lecz przeciętną jakość dźwięku. 40” OK jest dostosowany pod nowy system nadawania telewizji naziemnej i telewizji hybrydowej HBB TV. Sprzęt bez problemów dekoduje telewizję kablową przy pomocy modułu CI+ od UPC oraz korzystanie z niego mimo lekkich zgrzytów nie powoduje dyskomfortu. Telewizor polecam dla mało wymagających osób lub jako dodatkowy telewizor w domu. Zapraszam do komentowania i zwracania uwag.