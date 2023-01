5 sprawdzonych przeze mnie poczt internetowych @AnTar 5 sprawdzonych przeze mnie poczt internetowych 31.12.2022 17:11

Posiadanie własnej poczty mailowej pozwala nam normalnie funkcjonować w internecie. Ciężko więc znaleźć osobę poniżej pięćdziesiątki, która nie odebrałaby w ostatnim roku sporej liczby maili. Ich nadawcami są głównie sklepy internetowe, usługowcy, portale społecznościowe, pracodawcy oraz prywatne osoby. Skrzynki mailowe odgrywają zatem dla nas bardzo ważną rolę w wirtualnej przestrzeni. Każda osoba ma też swoją ulubioną (choć często korzysta nie tylko z jednego adresu mailowego). Nie jestem tutaj wyjątkiem i przedstawiłem tu swoje TOP 5 poczt internetowych. Ich użyteczność sprawdzałem na przestrzeni wielu lat.

Gmail

Poczta Gmail należąca do konta Google już od blisko dekady jest moją ulubioną skrzynką mailową. Niewątpliwe wpływ na to ma jej bezpieczeństwo, ograniczenie spamu oraz przejrzystość wyglądu. Jeżeli chodzi o kwestie stricte użytkowe, to przychodzące maile na Gmailu są podzielone na Główne, Oferty, Społeczności, Powiadomienia.

Segregować je natomiast można na maile odebrane, oznaczone gwiazdką, odłożone, wysłane, robocze, ważne, zaplanowane, wszystkie oraz te odesłane do spamu i kosza. Ponadto ma się tu dostęp do czatu z wybraną osobą i forów.

Warto zaznaczyć, iż na poczcie Gmail można wykorzystać 15 gigabajtów danych oraz zawiera ona niezawodne wtyczki do najważniejszych przeglądarek internetowych. Niedziwne więc, że w Polsce korzysta z niej ponad 36 procent internautów.

o2

To właśnie na koncie o2 założyłem swoją pierwszą skrzynkę pocztą z kultową końcówką tlen.pl. Regularnie korzystałem z niej przez blisko 10 lat i ogólnie byłem zadowolony. Zresztą ciągle mam „na chodzie” ów adres mailowy, ale już z końcówką o2 i używam go od święta.

Według szyldu reklamowego poczta o2 posiada 100 MB, załączniki, 30 gigabajtów pojemności, a także skuteczny antyspam. Z tym ostatnim jednak się nie zgadzam, ponieważ z doświadczenia wiem, że przepuszcza ona za dużo spamu. Co za tym idzie, nie ma najlepszych wyników na narzędziu Haveibeenpwned.com, które sprawdza naruszenia bezpieczeństwa danych.

Interia

Na poczcie Interia mam drugi pod względem częstotliwości używania adres mailowy. Jej największymi zaletami jest miły dla oka interfejs, a także możliwość założenia alternatywnych nazw konta, które na przemian da się używać jako alternatywnych maili. Poczta Interii jest jednak podatna na przyjmowanie reklamowego spamu w folderze Odebrane. Toteż, aby to ograniczyć, powinno się tego typu wiadomości regularnie odsyłać do „spamu” lub „kosza”, aby w pewnym stopniu ograniczyć ten proceder.

WP

Z poczty Wirtualnej Polski korzystam alternatywnie, a to poniekąd wynika z tego, że odkryłem ją później od trzech wcześniej tutaj przedstawionych. Jej zaletą jest na pewno prostota użytkowania, gdyż wszystko ma czytelnie przedstawione. Na poczcie WP foldery są podzielone na: Odebrane, Kosz, Robocze, Wysłane, Spam oraz Zdjęcia z listów, Dokumenty, Inne. Natomiast żywa się je dzięki opcjom - odbierz, napisz, oznacz, przenieś do, usuń, zgłoś spam. Co ważne, ilość spamerskich wiadomości jest tu na przyzwoitym poziomie.

10-minutowy Mail

Zamyka owo zestawienie zaś 10-minutowy Mail. Jednakże nie stanowi on typowej poczty mailowej i jak sama nazwa wskazuje działa tylko tymczasowo (choć można przedłużać jego działalność). 10-minutowy Mail świetnie sprawdza się natomiast jak mail zastępczy np. przy rejestrowaniu triala. Od lat jest przy tym najlepszą tego typu skrzynką pocztową w Polsce.

Puenta

Jak wiadomo, wartościowych poczt internetowych jest zdecydowanie więcej. Ja tu jednak przedstawiłem te, z których od lat korzystam z mniejszą lub większą częstotliwością. A Wy, jakie skrzynki mailowe najbardziej cenicie?