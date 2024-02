@wojtekadams Genesis Astat 700 G2 — ergonomiczny fotel dla graczy i nie tylko #ErgoHeaven Genesis Astat 700 G2 — ergonomiczny fotel dla graczy i nie tylko #ErgoHeaven

Gdy spędza się kilka lub nawet kilkanaście godzin dziennie siedząc przed komputerem, ważne jest, aby zarówno sprzęt, na którym pracuje się, jak i fotel/krzesło, na którym się siedzi, spełniały odpowiednie standardy. Jeśli chodzi o komputer, to oczywiście wiadomo, że najważniejsza jest wydajność, ale na jakie cechy zwracać uwagę wybierając siedzisko?

Przez wiele lat nie przywiązywałem większej wagi do tego, na czym tak naprawdę siedzę przez długie godziny. Nie było dla mnie istotne, czy to zwykła pufa, krzesło z kuchni czy inny mebel. Skutkiem tego była przygarbiona postawa, podobna do Quasimodo.

Kiedy pojawiły się pierwsze dolegliwości, nie zwracałem na nie uwagi. Dopiero pojawienie się trzeciego krzyżyka zmieniło moje podejście. Bóle pleców, szyi, a nawet nóg zaczęły mi doskwierać. Wtedy zdałem sobie sprawę, że nie ma żadnych "cheatów" na "unlimited health", jak w grze Max Payne czy kolejnych częściach GTA.

Z czasem, zwłaszcza przy okazji pandemii COVID-19, zacząłem się interesować sprzętem, który poprawiłby mi komfort pracy przy komputerze. Nawet stworzyłem serię tekstów #ErgoHeaven, w której opisuje sprawdzone przeze mnie rozwiązania. Oczywiście fotel Genesis Astat 700 G2 również do tej serii należy.



Czasami trudno jest ocenić produkt, korzystając z niego tylko przez dwa tygodnie. Niektóre wady mogą ujawnić się dopiero po miesiącach, a nawet latach użytkowania. Fotel Astat trafił do mnie na przełomie listopada i grudnia. Egzemplarz testowy udostępniła mi marka Genesis, za co jestem im bardzo wdzięczny.

Astat 700 G2 jest opisywany jako fotel ergonomiczny, zaprojektowany tak, aby chronić każdy odcinek naszego kręgosłupa. Zastosowane w nim 8‑żeberkowe rozwiązanie, zwane przez producenta ExoBase, wspomaga poprawne ułożenie kręgosłupa w części lędźwiowej. Dodatkowo, jak na fotel wyceniany powyżej 600 złotych, mamy możliwość regulacji głębokości siedziska, a nawet wysokości, wysunięcia i kierunku ułożenia podłokietników. Fotel Astat dba też o szyję dzięki zagłówkowi umożliwiającemu regulację kąta nachylenia oraz wysokości, tak aby głowa mogła swobodnie na nim spoczywać.

Najważniejszą cechą, która przyciągnęła mnie do tego fotela, jest jego wykończenie. Zarówno oparcie, zagłówek jak i siedzisko wykonane są z siatkowanego, przewiewnego materiału, co wpływa na komfort użytkowania, zwłaszcza latem. Jednak mam pewne obawy co do wytrzymałości siatki PureFlowPLUS, szczególnie w kontekście moich kotów, które od przeprowadzki traktują każdy mebel w domu jak drapak...

Jeśli chodzi o moje wrażenia z użytkowania fotela Astat 700 G2, są one bardzo pozytywne. Nie wynikają one tylko z faktu, że Genesis udostępnił mi fotel do testów, ale także porównując go z połowę droższym ErgoChair 2. Fakt, że w wielu aspektach nie ustępuje mu, wręcz przeciwnie, ma w kilku punktach przewagę. Przykładowo, podłokietniki w fotelu Autonomous czasami zmieniają swoją wysokość, gdy na nich opieramy się całym ciężarem ciała, co nie dzieje się w przypadku Astat 700 G2. Drugim plusem jest siatkowane siedzisko, do którego przekonałem się właśnie dzięki tym testom. Wcześniej obawiałem się, że brak pianki pod siedzeniem będzie powodował duży dyskomfort, ale jest wręcz odwrotnie. Naprawdę zaskakujące.

Jednak fotel to nie wszystko, wiele zależy także od naszej postawy. Nawet zakup droższego niż Astat 700 G2 fotela nie przyniesie efektów, jeśli będziemy na nim źle siedzieć. Jeśli na przykład będziemy przygarbieni lub wychylenie do przodu, ból pleców i karku nie ustąpi, i nie będzie można winić za to siedziska za kilkaset złotych. Wymiana fotela na lepszy to pierwszy krok, kolejnym jest jego odpowiednie ustawienie, a następnie zmiana naszych przyzwyczajeń. Ostatnie zadanie jest najtrudniejsze, ale wykonalne.

Dla mnie Astat 700 G2 to dobry kandydat do poprawy komfortu pracy przed komputerem. Posiada wszystkie cechy, jakie powinien mieć dobry fotel — kilkupunktową regulację dla dobra szyi i kręgosłupa, a także wykonanie z wysokiej jakości materiałów. Fotel Genesis wydaje się być solidnie wykonany i jego cena w przedziale 750‑850 złotych wydaje się być odpowiednia.