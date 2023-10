@technologiczni Router TENDA 4G07 AC1200 Dwuzakresowy Wi-Fi 4G LTE Router Router TENDA 4G07 AC1200 Dwuzakresowy Wi-Fi 4G LTE Router

19.10.2023 22:47, aktualizacja: 20.10.2023 21:50

W dzisiejszym szybkim i cyfrowym świecie pozostanie w kontakcie jest ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Bez względu na to, czy jest to praca, rozrywka czy kontakty społeczne, niezawodne połączenie internetowe pozwala na swobodną pracę, naukę i rozrywkę. Ale co, jeśli znajdujesz się w obszarze z niestabilnymi lub brakującymi opcjami szerokopasmowego dostępu? Właśnie w takiej sytuacji przychodzi z pomocą 4G07 AC1200 Dwuzakresowy Wi-Fi 4G LTE Router. W tym artykule przyjrzymy się funkcjom i korzyściom tego niezwykłego urządzenia, które przeobraża łączność dla użytkowników potrzebujących solidnego i mobilnego rozwiązania internetowego.

Błyskawiczne połączenie 4G LTE

Router 4G07 został zaprojektowany dla użytkowników, którzy wymagają szybkiego dostępu do Internetu, niezależnie od swojego położenia, wszędzie tam, gdzie pozwoli na to zasięg nadajników telefonii komórkowej.

Tenda 4G 07 pozwala na uzyskanie prędkości pobierania nawet do 150Mbps oraz 50Mbps prędkości wysyłania dzięki zastosowaniu LTE CAT4.

Router pozwala również na połączenie w innych standardach FDD LTE, TDD-LTE, WCDMA, GSM.

Warto również wspomnieć, że router Tenda 4G07 posiada dwie zewnętrzne anteny, z klasycznym wtykiem SMA. Dzięki temu można wymienić anteny dostarczone przez producenta na kierunkowe. Pozwala to na poprawę zasięgu co oznacza uzyskanie lepszej jakości połączenia z Internetem.

Internet Status

Możliwość podłączenia Internetu stacjonarnego WAN

Router wyposażony jest również w interfejs WAN, pozwalający na podłączenie do routera Internetu kablowego.

Wbudowana w routerze funkcja pozwala na przełączenie się między usługami na wypadek awarii jednego z dostawców.

Wi-Fi o dwóch pasmach

Oprócz połączenia 4G LTE, router 4G07 posiada funkcję obsługi dwuzakresowego Wi-Fi. Działa zarówno na pasmach 2,4 GHz, jak i 5 GHz. Zastosowanie standardu Wi-Fi 802.11AC pozwala na uzyskanie prędkości do 120Mb/s.

Za pomoc Wi-Fi można podłączyć do routera do 36 urządzeń. Producent informuje, że to dzięki zastosowaniu specjalnego szybkiego procesora o częstotliwości 1GHz i 28nm.

Pasmo 2,4 GHz jest doskonałe do zasięgu na duże odległości, a pasmo 5 GHz oferuje wyższe prędkości dla działań, które wymagają stabilnego połączenia, takich jak streaming w jakości 4K i gry online.

Ustawienia WiFi

Kanały I przepustowość WiFI

Rozszerzony zasięg i poprawiona jakość sygnału

Nikt nie lubi martwych stref w swoim domu lub miejscu pracy. Router 4G07 jest wyposażony w dwie anteny wewnętrzne która zwiększa zasięg sygnału Wi-Fi. Dla częstotliwości 2,4GHz wzmocnienie wynosi 20 dBm a dla technologii 5GHz 23 dBm.

Dzięki technologii wiązkowania (beamforming) sygnału precyzyjnie wysyłany jest w kierunku urządzeń, zapewniając silniejsze i bardziej niezawodne połączenie. Dzięki tej technologii pożegnasz się z martwymi punktami dostępu Wi-Fi i ciesz się płynnym dostępem do Internetu w każdym zakątku swojego domu.

Zaawansowane funkcje zabezpieczeń

Tenda oferuje solidne funkcje zabezpieczeń, które chronią dane i sieć przed potencjalnymi zagrożeniami. Dzięki wbudowanej zaporze ogniowej mamy pewność, że połączenie internetowe jest bezpieczne. Jest to szczególnie istotne, jeśli pracujesz zdalnie lub zarządzasz wrażliwymi danymi.

Poziom Zabezpieczeń WiFi

Firewall

Na routerze można również włączyć funkcję kontroli rodzicielskiej, która pozwala na

ograniczenie czasowe dostępu do Internetu dla skonfigurowanego komputera Wprowadzenie słów kluczowych które będą blokowane przez Router

Kontrola rodzicielska

Przyjazna aplikacja mobilna

Konfiguracja i zarządzanie routerem 4G07 jest banalnie proste dzięki dedykowanej aplikacji mobilnej. Ta przyjazna dla użytkownika aplikacja pozwala monitorować sieć, kontrolować dostęp i nawet konfigurować sieć dla gości w łatwy sposób. Możesz dokonywać dostosowań i personalizować ustawienia sieci bezpośrednio ze swojego smartfona.

Obsługę routera za pomocą aplikacji należy włączyć w ustawieniach routera.

Aplikacja mobilna od Tendy

Aplikacja pozwala również na poprawienie jakości połączenia Wi-Fi.

Doskonałe zarządzanie danymi

Router 4G07 pozwala monitorować zużycie danych, co w przypadku osób posiadających ograniczone pakiety danych daje pewność że pakiet nie zostanie przekroczony, a Internet spowolniony przez operatora. Możesz ustawić limity danych, otrzymywać powiadomienia i nawet priorytetowość konkretne urządzenia, aby zapewnić maksimum korzyści z pakietu danych bez przekraczania limitów.

Dodatkowe Funkcje

Router ma szereg dodatkowych funkcjonalności ułatwiające zarządzanie, bezpieczeństwo i inne.

Dodatkowe Funkcje Rutera Tenda

VPN

Podsumowanie

Podsumowując, router 4G07 AC1200 Dwuzakresowy Wi-Fi 4G LTE to odpowiedź na potrzeby tych którzy są w mieście jak i tych którzy znajdują się poza miastem. Router oferuje zaawansowane funkcje Wi-Fi. Możliwość podłączenia zewnętrznych anten LTE zwiększa wydajność połączenia w terenie o niskim zasięgu LTE. Router świetnie sprawdzi się również jako urządzenie gwarantujące ciągłość dostępu do Internetu. Awaria klasycznego naziemnego łącza nie przerwie dostępu do Internetu.

W skrócie, 4G07 AC1200 Dwuzakresowy Wi-Fi 4G LTE Router to zaawansowane urządzenie zapewniające szybki dostęp do Internetu, rozszerzony zasięg, bezpieczeństwo danych oraz mobilność. To doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy potrzebują niezawodnego i przenośnego połączenia internetowego, zarówno w celach zawodowych, jak i rekreacyjnych.