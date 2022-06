Maj w programie Windows Insider, czyli przegląd ostatnich nowości w Win11 Strona główna › @AntyHaker › Maj w programie Windows Insider, czyli przegląd ostatnich nowości w Win11 01.06.2022 14:11

Powoli zbliżamy się do pierwszej rocznicy obecności Windows 11 na rynku (5 października), a mimo to Microsoft nie zwalnia tempa i ciągle wydaje cotygodniowe wersje poglądowe. Część z nich wprowadza więcej zmian, kiedy inne nieco mniej – lecz cały czas coś się dzieje i system ten nie stoi w miejscu. Choć wciąż wymaga dostosowania niektórych specyficznych przyzwyczajeń (np. pasek zadań zadokowany na dole, bez możliwości przypięcia go do bocznej krawędzi), to moim zdaniem da się go polubić – na moim starym Lenovo G500S interfejs działa odczuwalnie lepiej niż na poprzedniku.

Nowe zasady grupy

Ich pojawienie się ma znacząco ułatwić pracę administratorom IT, którzy w szybki sposób skonfigurują wiele obszarów Windows.

Mowa o możliwości wyłączenia / ukrycia:

Ustawień paska zadań; Pływających okienek Centrum Powiadomień oraz kalendarza; Wyszukiwarki (zarówno w menu Start jak i na pasku zadań); Ikony Widoku Zadań z paska zadań; Personalizacji sekcji „przypięte” w menu Start; Rekomendacji w menu Start; Kontekstowych menu w menu Start; Pływającego okienka Szybkich Ustawień; „Wszystkie Aplikacje” w menu Start.

I teraz tak – można je skonfigurować lokalnie (edytor zasad > konfiguracja użytkownika > szablony administracyjne > menu Start i pasek zadań) lub poprzez Microsoft Endpoint Manager.

Uaktualniony widżet bezpieczeństwa rodzinnego

Niestety w tym zakresie nie mam zbyt wiele do napisania, niemniej, z jego pomocą skuteczniej wyśledzimy ludzi podpiętych do rodzinnej „sieci wywiadowczej” – zadba o to nowy widok udostępniania lokalizacji. Zaktualizowano również podgląd na czas wykorzystania ekranu dla poszczególnych aplikacji oraz urządzeń – tyczy się to użytkowników z rolą „członek”.

Sugerowane akcje

Jeśli korzystacie z Androida to zapewne znacie lub chociaż kojarzycie mechanizm o nazwie analogicznej do tegoż akapitu. Dzięki niemu zaznaczając datę mamy propozycję utworzenia wpisu w kalendarzu czy wskazując numer od razu otrzymujemy sugestie jego zapisania lub zadzwonienia. Nieziemsko przydatne narzędzie, które mocno upraszcza pewne czynności – Microsoft nie byłby jednak sobą gdyby nie ograniczył jego działania

Drobnostki