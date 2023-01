Sylwestrowy przegląd nowości w programie Windows Insider @AntyHaker Sylwestrowy przegląd nowości w programie Windows Insider 31.12.2022 17:52

Pozostało nam już tylko kilka godzin do końca bieżącego roku, który zapisał się w historii jako czas podwyżek, ogromnej inflacji i generalnych problemów w temacie ogólnie pojętej pracy (redukcje, oszczędności, spadki obrotów). Liczę więc, że od jutra zaczniemy kolejny, znacznie lepszy rozdział naszego życia – czego życzę zarówno Wam, jak i sobie.

Po tym krótkim wstępie przejdźmy jednak do sedna, tj. zestawienia grudniowych nowości, które zaimplementowano w testowej odsłonie Windows 11. Nie dość, że jest ich niewiele, to jeszcze same w sobie nie są jakkolwiek przełomowe czy zapierające dech w piersiach. Nie dziwi mnie to ani trochę, gdyż ostatni miesiąc zawsze jest mocno leniwy, ponieważ wypełniony atmosferą świąt oraz sylwestrem.Tak więc tym razem na tapet bierzemy trzy następujące po sobie odsłony, a mianowicie 25252, 25262 oraz 25267.

Wydanie #1

Pierwsza z nich została udostępniona niedługo po amerykańskim Święcie Dziękczynienia i, prócz plakietki symbolizującej aktywne połączenie VPN (wyświetlanej na ikonie sieci) oraz kolejnych próbach wizualnego odświeżenia skrótu systemowej wyszukiwarki widocznego na pasku zadań, skupiono się w niej na eliminacji wykrytych błędów. Naprawia m.in. nieoczekiwane zamykanie się procesu „explorer.exe” czy nieotwieranie się menu start przy pierwszej próbie jego wywołania.



Wydanie #2

Druga również nie była zbyt opasła, choć przyniosła istotną zmianę z perspektywy użytkowników – zniesienie wymogu logowania się w celu korzystania z widżetów, dzięki czemu stały się dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Wciąż jest jednak niezbędne jeśli chcemy zsynchronizować swoje ustawienia między różnymi urządzeniami – oczywista rzecz.

Poza tym, zakładka „Rozwiązywanie problemów”, umieszczona w systemowych ustawieniach otrzymała, link do funkcji Quick Assist (choć póki co odnośnik wyświetla się wyłącznie w języku angielskim).

Wydanie #3

Trzecie wydanie, jak już się zapewne domyślacie, także wprowadziło dwie nowości. Jedna tyczy się już wcześniej wspomnianej wyszukiwarki i jej wizualnego odwzorowania na pasku zadań (gdy porównacie z wcześniejszym zdjęciem to na pewno zauważycie różnicę), a druga okna dialogowego zapory sieciowej (Zabezpieczenia Windows), które dostosowano do interfejsu Windows 11.



Kilka słów na zakończenie

Nie ma tego wiele, więc i typowe podsumowanie jest tutaj zbędne.

W zamian życzę Wam udanego sylwestra, a cokolwiek będziecie w jego trakcie robić, róbcie z głową, aby kolejny dzień nie skończył się na pobliskim Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.