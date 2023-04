Dziś (07.04) obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia. Czy technologia nam pomaga? @CarlitoNeo Dziś (07.04) obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia. Czy technologia nam pomaga? 07.04.2023 17:06

W dobie pandemii coraz więcej osób zaczęło dbać o zdrowie poprzez regularna aktywność i zdrową dietę. Jednak problemy cywilizacyjne takie jak: otyłość, palenie czy siedzący tryb życia nadal stanowią poważne wyzwania dla społeczeństwa. Rozwój medycyny cyfrowej oraz nowoczesnych narzędzi może pomóc nam w walce z tymi problemami. Warto zmierzyć się również z problemem palenia papierosów – korzystając z technologii. Z powodu tak wielu zagrożeń dla naszego zdrowia WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) postanowiło pokazać, jak możemy o siebie dbać w Światowy Dzień Zdrowia. Czy i jak technologia może nam w tym pomóc?

Cywilizacyjne problemy do rozwiązania

Pandemia spowodowała, że zdrowie stało się ważnym tematem debaty publicznej. Wiele osób zaczęło robić badania profilaktyczne, odpowiednio się odżywać, a niezwykle popularne stały się regularne ćwiczenia fizyczne. Pomimo tego dane Narodowego Funduszu Zdrowia i Głównego Urzędu Statystycznego wykazały, że co drugi dorosły w Polsce ma kilka kilogramów nadwagi. Prowadzi to do niższej jakości życia i znacząco zwiększa ryzyko chorób przewlekłych. Problemy cywilizacyjne takie jak: otyłość, palenie papierosów, samotność generacji Z, siedzący tryb życia, niezbilansowane diety czy fear of missing out, nadal czekają na swoje rozwiązanie.

Jak co roku, pod wpływem badań oraz rozwoju technologii, na świecie pojawi się wiele innowacji pomagających nam w zdrowym trybie życia. Ekspansja czeka rynek medycyny cyfrowej oferującej skierowania, porady medyczne, większy dostęp do opieki dla grup wykluczonych oraz szybszą pomoc. Digital therapeutics może znacząco pomóc w obniżeniu światowych kosztów opieki zdrowotnej. Jedno jest pewne - w Światowy Dzień Zdrowia, wszyscy powinniśmy zastanowić się nad naszymi potrzebami fizycznymi oraz psychicznymi.

Jak walczyć o zdrowie za pomocą technologii

Nowoczesne cyfrowe narzędzia już teraz, wydatnie pomagają nam w walce o zdrowie. Ze sportowych aplikacji korzysta obecnie ponad 385 milionów ludzi na całym świecie. Pierwsze z nich pojawiły się już w 2008 roku, kiedy to Apple udostępnił użytkownikom aplikacje, wraz z którymi mogli oni kontrolować ilość spożywanych kalorii oraz swój ruch. Rozwój sztucznej inteligencji oraz Internetu rzeczy (IoT) spowoduje, że podstawowe porady medyczne, będziemy mogli uzyskać w przyszłość w ciągu zaledwie kilku sekund. Szacuje się, że w 2023 roku rynek aplikacji zdrowotnej wart będzie ponad 50 miliardów dolarów i będzie miał wpływ na całą branżę medyczną.

Korzystanie ze sportowych aplikacji może mieć korzystny wpływ zarówno na naszą kondycję fizyczną, jak i psychiczną. Mierzą one nasze tętno, ilość kroków, liczbę spalonych kalorii, wyznaczają częstotliwości treningów oraz motywują do dalszych dzień. Ludzka miłość do grywalizacji potrafi być naszym prawdziwym sprzymierzeńcem. Możliwość rywalizowania oraz tworzenia społeczności wpłynęła bardzo pozytywnie na popularność sportowych aplikacji i w tani sposób, mogę one pomóc nam wszystkim.

Zdrowotną rewolucją mogą w przyszłości zostać treningi elektrycznej stymulacji mięśni (EMS). Wcześniej stosowane głównie przy rehabilitacji za pomocą sygnałów elektrycznych. Obecnie coraz więcej siłowni posiada w ofercie dla swoich klientów stroje EMS, pozwalające na zwiększenie efektów swoich treningów. Zabiegi EMS są jednym z elementów fizjoterapii w przypadku rozmaitych dysfunkcji mięśniowych. Właściwości elektrycznej stymulacji nerwowo mięśniowej – doceniane są również przez osoby aktywne fizycznie, których celem jest zbudowanie masy mięśniowej, redukcja tłuszczu, czy ogólna poprawa kondycji.

Palenie nadal ogromnym problemem cywilizacyjnym, technologia może to rozwiązać

Zgodnie z raportem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) papierosy pali ponad 1,3 miliarda ludzi na świecie Według prognoz do 2025 roku liczba palaczy utrzyma się na obecnym poziomie. Oznacza to, że 20 lat walki WHO z paleniem nie przyniosło w zasadzie żadnych wymiernych efektów. Jak pokazuje najnowszy raport PAN, w Polsce liczba palaczy nie tylko nie zmalała, lecz nawet wzrosła. Zgodnie z danymi przedstawionymi w tym raporcie codziennie pali aż 28,8 proc. dorosłych Polaków. Zupełnie inaczej wygląda to w Szwecji, gdzie obecnie uzależnienie od papierosów deklaruje jedynie 5,6 proc. badanych. . Taki wynik został osiągnięty, ponieważ w kraju naszego północnego sąsiada szerokie grono osób przestawiło się na tytoniowe produkty bezdymne. Zalicza się do nich woreczki z nikotyną i wystandaryzowane technologicznie podgrzewacze tytoniu oraz epapierosy. Dym papierosowy zawiera ich aż 7 tysięcy substancji, w tym wiele o działaniu rakotwórczym. Dla porównania technologia podgrzewania tytoniu ogranicza liczbę wydzielanych substancji do około 500. W rezultacie w przypadku aerozolu z podgrzewacza tytoniu zawartość i stężenia związków toksycznych i rakotwórczych są niższe średnio o 95 proc. w porównaniu z dymem z papierosów. Dzięki zastąpieniu papierosów produktami bezdymnymi, liczba śmierci w wyniku chorób związanych z paleniem jest w Szwecji niższa o blisko 40 procent od średniej w Unii Europejskiej.

W Światowy Dzień Zdrowia powinniśmy zastanowić się nad naszymi potrzebami fizycznymi oraz psychicznymi. Warto zadbać o siebie chodząc na treningi oraz wykonując badania profilaktyczne, a w kwestii zdrowia korzystać z doświadczenia fachowców. Medycyna cyfrowa i nowe technologie to nasi sprzymierzeńcy w walce z samotnością, otyłością oraz paleniem papierosów.