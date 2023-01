Czy nowe technologie pomagają w walce o odpowiednie nawodnienie? @CarlitoNeo Czy nowe technologie pomagają w walce o odpowiednie nawodnienie? 17.01.2023 15:58

Nowe technologie coraz prężniej pomagają nam w dbaniu i walce o zdrowie. Nic dziwnego, że też prewencja i codzienna profilaktyka staje się nieodzownym tego elementem, a tu mamy również aplikacje, które nam o tym przypomną. Jednym z problemów dbania o siebie u Polaków jest odpowiednie nawodnienie organizmu. Tylko co 5 osoba nie czuje pragnienia, bo spożywa odpowiednią ilość płynów się w ciągu dnia.

Badania dowodzą, że Polacy spożywają za mało płynów

Problem dotyczy nawet 80 proc. z nas. Pijemy zdecydowanie za późno, w momencie, kiedy czujemy pragnienie – co jest objawem odwodnienia. Powoduje to problemy z pamięcią i koncentracją, obniża nastrój, powoduje senność. Jedynie 20 proc. społeczeństwa pamięta zalecaną ilość płynów do spożycia w czasie dnia, przeciętnie jest to 8 szklanek wody. Eksperci wskazują, że niezwykle istotne jest regularne spożywanie płynów, a odpowiednie nawodnienie wspomaga pracę metabolizmu, układu trawiennego oraz funkcjonowania mózgu. Wpływa znacząco zarówno na naszą urodę, jak i psychikę. Niewiele osób wie jednak, jak bardzo ważne jest utrzymywanie prawidłowej ilości sodu w organizmie. Jego poziom wpływa na nasze biologiczne starzenie oraz zapadalność na choroby.

25-letnie Amerykańskie badania, przeprowadzone na ponad 15 tys. osobach w średnim wieku dowiodły, że wyższa zawartość sodu powoduje o 39 proc. wzrost ryzyka zachorowania na jedno z przewlekłych schorzeń, natomiast za niskie stężenie o 50 procent podnosi szanse na to, że nasz biologiczny wiek będzie starszy od tego rzeczywistego. Picie wody pomaga w utrzymaniu prawidłowej ilości sodu w organizmie.

Technologia pomocna w nawyku picia wody

Wielu z nas zapomina o odpowiedniej częstotliwości spożywania płynów. Możemy jednak zadbać o to za pomocą naszych telefonów. Aplikacje kontrolujące ilość spożywanej przez nas wody zapamiętują oraz obliczają: ile potrzebujemy wody w ciągu dnia – w zależności do temperatury, wagi ciała, wieku oraz wysiłku fizycznego, jaki podjęliśmy w ciągu dnia. Informują również o pojemności naczyń, z których spożywamy płyny, a dane prezentowane są w formie czytelnych wykresów. Informacje o ilości spożytej wprowadzamy sami, a apki motywują nas do wypicia odpowiednich dla zdrowia ilości. Najczęściej mamy również możliwość ustawienia alarmu, aby w przypadku niewystarczającego nawodnienia – szybko uzupełnić braki.

Część z aplikacji posiada także funkcje geolokalizacji, dzięki czemu sprawdzają temperaturę w naszym otoczeniu, co pozwala na obliczanie, ile wody powinniśmy w danym momencie wypić. Nie jest tajemnicą, że w dzisiejszych czasach żyjemy w ciągłym biegu, często zapominając o wielu istotnych sprawach, jak np. o piciu wody. Jeżeli więc chcesz zadbać o odpowiedni poziom nawodnienia organizmu – korzystaj z aplikacji, umieszczaj napoje w miejscach, gdzie najczęściej przebywasz, a jeśli nie lubisz smaku wody – poprawiaj jej smak za pomocą smakowych microdrinków firmy Waterdrop, pij izotoniki lub herbaty owocowe. Ponadto odpowiednie smoothie czy zupy też pomogą być elementem nawodnienia.

Woda pozyskiwana z powietrza to niedaleka przyszłość

W ostatnich kilku latach, jeszcze nie na masową skalę niektóre firmy rozpoczęły produkcję otrzymywania wody z powietrza. Proces ten posiada wiele zalet, ponieważ wyprodukowanie w ten sposób litra wody kosztuje jedynie od 2 do 4 centów. A przede wszystkim jej produkcja będzie możliwa nawet w najbardziej suchych zakątkach świata, takich jak Sahara. Z powodu stale malejących zasobów wodnych, jest to z pewnością innowacja jutra niosąca za sobą działanie społeczne.

Wyrobienie zdrowego nawyku spożywania wystarczającej ilości płynów nie jest proste, jednak z pomocą aplikacji oraz z wystarczającą motywacją możesz w najtańszy możliwy sposób poprawić swoją kondycję zdrowotną.

Picie wody pomaga dostarczać tlen całemu organizmowi, pomaga utrzymać równowagę płynów ustrojowych, pozwala kontrolować kalorie, wzmacnia pamięć i mięśnie, pomaga w utrzymaniu ciśnienia krwi oraz pomaga w gospodarce hormonalnej.