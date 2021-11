Nie przepadałem za smartwatchami tego typu tj. lekkie, niewielkie, kwadratowe, minimalistyczne. Wolałem urządzenia większe, które w jakimś stopniu przypominają tradycyjne zegarki. Tak było, dopóki nie poznałem Redmi Watch 2 Lite, w którym się zakochałem po kilku dniach użytkowania. Jest świetny i nie przeszkadza mi jego forma.

Tani i wszystkomający!

Jasne, słowo tani jest dość elastyczne i dla niektórych tani smartwatch to taki, który kosztuje 50 złotych i nieważne, że jego funkcjonalność jest zerowa. Ja uważam, że tani to taki, w którym stosunek jakości do ceny jest odpowiedni, a muszę przyznać, że w Redmi Watch 2 Lite jest on po prostu rewelacyjny! Zacznijmy jednak od podstaw, czyli danych technicznych.

Jak sama nazwa wskazuje, Redmi Watch 2 Lite jest tańszą alternatywą dla Redmi Watch 2. W związku z tym ten pierwszy ma wyświetlacz IPS, a nie AMOLED, prawdopodobnie w celu redukcji kosztów, ale czy to duża wada? Zależy dla kogo. Tak czy inaczej wyświetlacz ma wymiary 1,55 cala i rozdzielczość 320 x 360 pikseli. Dodatkowo Redmi Watch 2 Lite mierzy 41,2 x 35,3 x 10,7 mm i waży 35 g z dołączonym paskiem. Smartwatch ma również optyczny czujnik tętna, czujnik SpO2, kompas elektroniczny i żyroskop, a także moduł nawigacji obsługujący usługi lokalizacyjne GPS, BeiDou, Galileo i GLONASS. Co dalej?

Zdaniem producenta, Redmi Watch 2 Lite powinien wytrzymać nawet 10 dni na pełnej baterii (262 mAh) przy typowym użytkowaniu, co skraca się do 5 dni przy intensywnym użytkowaniu. Ale co to oznacza typowe i intensywne użytkowanie? Zdaniem producenta, intensywne użytkowanie to monitorowanie tętna ustawione jako domyślny interwał 30-minutowy, włączone monitorowanie snu (z wyłączonym zaawansowanym monitorowaniem), włączone monitorowanie stresu przez cały dzień, 2 razy pomiar tlenu we krwi każdego dnia, 24-godzinne nieprzerwane śledzenie kroków, 100 powiadomień wyświetlanych codziennie, 2 alarmy ustawione codziennie, 100 razy podnoszenie do budzenia ekranu, dane synchronizowane z telefonem raz dziennie, 2 razy 30-minutowe sporty na świeżym powietrzu (z włączonym GPS) na tydzień. Brzmi nieźle, ale niestety nie byłem w stanie wykonać tego planu od A do Z 😉 Oczywiście oprócz tego dedykowana aplikacja i mnóstwo dodatkowych funkcji. A to wszystko za mniej niż 300 złotych. Moim zdaniem nieźle!

Wygląd i wykonanie

Jeśli chodzi o stylistykę, to mamy do czynienia z klasycznym do bólu smartwatchem z kwadratową kopertą o minimalistycznym designie. Po prawej stronie mamy przycisk funkcyjny, pod spodem zestaw czujników i miejsce na magnetyczną ładowarkę. Pasek jest miękki i wygodny, ale jak to zwykle bywa, wymiana będzie możliwa tylko na dedykowany model. Niestety nie mamy w tym przypadku swobody wymiany pasków na zmianę z tradycyjnym zegarkiem. Coś za coś. Ekran jest czytelny, jasny, ma niezły kontrast, ale jak wiadomo, w bogatszej wersji mamy AMOLED-a zamiast IPS. Co kto lubi. Moim zdaniem, w zegarku sportowym ekran ma być czytelny, a nie atrakcyjny i świecący milionem kolorów, ale jak wspomniałem – są różne preferencje. A, i byłbym zapomniał – zegarek dostępny jest w trzech kolorach – czarnym, ciemnoniebieskim i kremowym. Do tego możemy dorzucić jeszcze trzy dodatkowe kolory pasków – zielony, czerwony i różowy.







Jak spisuje się na co dzień?

Redmi Watch 2 Lite jest tak lekki i przyjemny w użytkowaniu, że często o nim zapomniałem. Nie przeszkadza, działa w tle, monitoruje to, co ma monitorować i nie przeszkadza przy tym setką powiadomień. W moim przypadku działa już 5 dzień od dostawy i jeszcze ma 40% baterii, ale ja nie uprawiam za dużo sportu… w sumie nie uprawiam go w ogóle, ale na potrzeby testu poświęciłem się i udałem się na dłuższy spacer.

Na początku trochę się zmartwiłem, bowiem nie pojawiał się postęp kroków, ale dość szybko się to zaktualizowało i zaczęło liczyć tak, jak potrzeba. Przy okazji urządzenie mierzyło tętno, natlenienie krwi, pełen monitoring! Początkowe obawy o to, że wszystko będzie wyświetlane i przekazywane do aplikacji z opóźnieniem szybko minęły. Tylko na początku zegarek złapał „zawias”, potem wszystko szło na bieżąco. Miło zaskoczyła mnie czytelność ekranu i jego niezła responsywność, choć jak to zwykle bywa, potrzeba wprawy, a czasami niektóre komendy są wykonywane po kilku próbach. Nie pamiętam smartwatcha, którego ekran byłby idealnie czuły i natychmiast reagował na komendy. Ten typ tak chyba ma…

Nie będę rozpisywał się nad możliwością zmiany tarcz, bo to dość powszechne, choć w przypadku kwadratowych urządzeń nigdy nie udało mi się znaleźć ciekawej tarczy. Tu jest ich więcej i można dopasować wygląd do nastroju. Choć zazwyczaj większość wybiera jedną lub kilka tarcz i ich się trzyma, ale wybór z ponad 100 daje sporo swobody. Podobnie wybór z ponad 100 dyscyplin sportu np. skakanka, joga, pływanie, kolarstwo torowe, wspinaczka itp. Imponujące. Oczywiście urządzenie jest wodoodporne do 5 atmosfer, więc nie ma ryzyka zalania np. podczas deszczu czy pływania. Warto wspomnieć, że Redmi Watch 2 Lite współpracuje zarówno ze swoją dedykowaną aplikacją, jak również można go sparować ze STRAVA czy Apple Health.

Podsumowanie

Jakbym był czepliwy, marudziłbym o braku ładowania indukcyjnego, braku możliwości swobodnej zmiany pasków itp. Ale za niecałe 300 złotych otrzymujemy naprawdę świetnego smartwatcha nie tylko do uprawiania sportów, bowiem ilość dodatkowych funkcji i możliwości sprawia, że urządzenie sprawdzi się podczas zwykłego, codziennego użytkowania. Do tej pory nie byłem fanem tego typu urządzeń i preferowałem większe smartwatche z cechami zegarków, ale teraz zmieniłem zdaniem i na pewno Redmi Watch 2 Lite zostanie ze mną na dłużej. Polecam!