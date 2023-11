@wojtekadams Haylou PurFree Lite — słuchawki z przewodnictwem kostnym w dobrej cenie Haylou PurFree Lite — słuchawki z przewodnictwem kostnym w dobrej cenie

08.11.2023 21:34, aktualizacja: 09.11.2023 07:47

Rynek jest pełen bezprzewodowych słuchawek, a każda marka stara się przyciągnąć uwagę konsumentów różnymi metodami. Jednym z wabików są modele transmitujące dźwięk poprzez przewodnictwo kostne. Przez lata monopol w tego typu urządzeniach miała marka Shokz, jednak w ostatnim czasie wielu producentów również zaczęły oferować słuchawki korzystające z tej technologii.

W zeszłym roku HAYLOU wprowadził pierwsze słuchawki z przewodnictwem kostnym PurFree BC01, które recenzowałem, a w poprzednim miesiącu zaprezentował nowy model Purfree Lite, który jest lżejszy i bardziej przystępny cenowo.

W zestawie z PurFree Lite Haylou nie oferuje dodatkowych akcesoriów, poza słuchawkami znajdziemy w środku jedynie instrukcję obsługi w języku angielskim i chińskim oraz kabel ładujący. Miłą niespodzianką jest to, że przewód ładujący jest zakończony standardowym USB-C. Model PurFree BC01 korzysta z magnetycznych pinów ładujących, tak samo, jak w słuchawkach Shokz. Dla mnie jest to zmiana na duży plus.

Słuchawki mają kształt pałąka, wykonanego z tytanowego rdzenia pokrytego cienką warstwą silikonu. Możemy go skręcać, zginać, rozciągać bez żadnych uszkodzeń, zawsze powracając do pierwotnej pozycji, zachowując przy tym elastyczność niezbędną do dopasowania produktu do każdego rozmiaru głowy. Słuchawki również są bardzo lekkie, ich waga wynosi zaledwie 27 gramów.

Na obu końcach pałąka znajdują się dwa dynamiczne przetworniki 16 mm, które bezpośrednio wibrują na naszych skroni i tym samym transportują dźwięk bezpośrednio do ucha wewnętrznego.

Choć konstrukcja nie jest innowacyjna, ale w tym rozwiązaniu sprawdza się idealnie, a wszystko w imię stabilności, szczególnie podczas treningu. Tak naprawdę, nosząc słuchawki, możemy uprawiać każdy rodzaj aktywności sportowej, nawet ekstremalnej, ponieważ nie poruszają się one ze swojej pozycji i pod tym względem Haylou PurFree Lite cieszą się certyfikatem IP55.

Na prawym zgrubieniu rozlokowano przycisk multifunkcyjny (za pomocą którego można zarządzać ogólnym sterowaniem połączeniami i muzyki), wejście USB-C do ładowania chronione silikonową klapką oraz klawisze głośności, które pełnią także funkcję włączania/wyłączania i parowania. Natomiast w górnej części mamy przycisk wielofunkcyjny, za pomocą którego można zarządzać ogólnym sterowaniem połączeniami i muzyką.

Od takiego produktu oczekujemy długiego czasu pracy na baterii i potwierdzam, że tak właśnie jest, gdyż z Haylou PurFree Lite możemy korzystać jednorazowo od 8 do 10 godzin, dzięki baterii o pojemności 170 mAh. Gadżet obsługuje funkcję szybkiego ładowania, które trwa zaledwie 15 minut, a przekłada się na 2 godziny użytkowania. Podkreślę ponownie, że słuchawki mają wejście USB-C. A w dedykowanej aplikacji możemy ustawić automatyczne wyłączanie gadżetu, aby zaoszczędzić energię.

Wspomniana aplikacja towarzysząca to Haylou Sound dostępna jest ona dostępną zarówno dla Androida, jak i iOS. Oprogramowanie jest bardzo proste. Pozwala sprawdzić stan naładowania baterii, zaktualizować oprogramowanie, umożliwić połączenie wielopunktowe i ewentualnie przywrócić produkt do ustawień fabrycznych. Dostępna jest także możliwość zmiany profilu audio z domyślnego na „Outdoor”, który powinien jeszcze bardziej poprawić wrażenia słuchowe w otwartych środowiskach, ale osobiście nie zauważyłem żadnej różnicy.

Oczywiście, ponieważ są to słuchawki na przewodnictwo kostne, nie możemy powiedzieć, że Haylou PurFree Lite oferują najlepsze wrażenia dźwiękowe, ale w swojej kategorii są niewątpliwie bardzo dobre. Mogę wręcz pochwalić, że dźwięk wydobywający się z 16-milimetrowych przetworników jest mocny i wyraźny, z dobrą intensywnością i obecnością delikatnego basu. Również równowaga międzywszystkimi tonami jest zachowana dość proporcjonalnie. Co więcej, firma znacznie poprawiła rozproszenie dźwięku, jakie zwykle występuje w słuchawkach tej kategorii, dzięki czemu osoba stojąca obok nie usłyszy tego, czego słuchasz, ale przede wszystkim nie usłyszy rozmów z rozmówcą, szanując Twoją prywatność.

Jeśli nigdy nie korzystałeś ze słuchawek z przewodnictwem kostnym, siła wytwarzanych przez nie wibracji może wydawać Ci się na początku dziwna, łaskotać skórę tworząc uczucie dyskomfortu, ale kilka minut wystarczy, aby się przyzwyczaić.

Haylou PurFree Lite wyposażono w układ Qualcomm QCC3044, który oferuję obsługę kodeka aptX-HD, zapewniając najwyższą jakość dźwięku i niskie opóźnienie. Ale także możliwość podłączenia słuchawek do dwóch urządzeń jednocześnie dzięki łączności Dual Device przez Bluetooth 5.2.

Biorąc pod uwagę charakter produktu, jeśli lubisz słuchać muzyki i treści multimedialnych, jednocześnie izolując się od tego, co Cię otacza, te słuchawki nie są dla Ciebie. Z pewnością są idealne dla osób uprawiających sport na świeżym powietrzu, takich jak bieganie i jazda na rowerze. Dużym atutem Haylou PurFree Lite jest ich niska cena, porównując z konkurencją, więc można zaryzykować i sprawdzić, czy muzyka i przewodnictwo kostne jest dla nas. Ja używam tego typu słuchawek już od wielu lat, kiedy przemieszczam się rowerem i nie wyobrażam sobie założyć czegoś innego.

* egzemplarz do testów i recenzji został udostępniony przez producenta