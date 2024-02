@wojtekadams Tronsmart T7 Lite: niedrogi głośnik bezprzewodowy Tronsmart T7 Lite: niedrogi głośnik bezprzewodowy

21.02.2024 16:09, aktualizacja: 22.02.2024 12:40 Udostępnij

Tronsmart T7 Lite przypomina wiele innych głośników dostępnych na rynku. W jego kształcie można dostrzec pewne podobieństwa do produktów JBL, również zastosowanie podświetlenia LED przypomina nowe modele tej samej marki. Osobiście uważam, że decyzja o zachowaniu podobnego wyglądu jest jak najbardziej trafna.

Na jakość wykonania obudowy Tronsmart T7 Lite nie można narzekać, całość jest solidna, a do jej budowy użyto dobrej klasy tworzywa sztucznego. Maskownica głośników została pokryta wytrzymałą tkaniną. Podobna została zastosowana w modelu: T7 Mini.

Głośnik możemy ustawić zarówno w pozycji pionowej jak i poziomej.

Na froncie urządzenia rozlokowano dwa 12‑watowe przetwornik, bezpośrednio nad owalnym pasywnym radiatorem. Kolejne dwa pasywne głośniki umieszczono na końcach Tronsmart T7 Lite. Zostały one otoczone półprzezroczystą membraną i oświetlone diodami LED, które synchronizują świetlną iluminację do głośności i ścieżki dźwiękowej.

Rząd sześciu przycisków znajduje się na tyle głośnika, a pod silikonowymi “drzwiczkami” kryje się port ładowania i slot na kartę microSD.

Tronsmart T7 Lite możemy używać na dwa różne sposoby, jako niezależne urządzenie — kiedy włożymy kartę SD do wyżej wymienionego slotu lub jako bezprzewodowy głośnik łączący się z telefonem za pomocą Bluetooth 5.3. Proces parowania jest prosty, wystarczy wcisnąć przycisk oznaczony logiem protokołu bezprzewodowej komunikacji.

Dźwiękowo T7 Lite nie odstaje od swojej konkurencji. Według mnie głośniczek jak na swoje rozmiary oferuje wyważone brzmienie z dbałością o szczegóły. Bas nie jest przesadzony, ale wystarczający, średnie tony są wyraźne, a wysokie są dobrze słyszalne. Przy maksymalnej głośności można wychwycić minimalne zniekształcenia. Tronsmart T7 Lite wyposażony we flagową funkcję SoundPulse, która w skrócie jest w stanie poprawić oryginalną ścieżkę dźwiękową, poprzez eliminację zakłóceń, a także uwypuklać jednocześnie bas i wysoki wokal.

Kilka ostatnich głośników Tronsmarta posiada wsparcie dla dedykowanej aplikacji, w której zmienimy podstawowe parametry: głośność, equalizer, źródło dźwięku, czy rodzaj animacji dla podświetlenia.

Na rynku jest wiele podobnych produktów, co sprawia, że wybór może być trudny. Jednak Tronsmart T7 Lite może do siebie przekonać niewygórowaną ceną (około 160zł), a także dobrą jakością wykonania i dobrym dźwiękiem w stosunku do konkurencji. Jest to solidny głośnik, który zapewnia przyjemne doświadczenie słuchania zarówno w domu, jak i w podróży.

* egzemplarz do testów i recenzji został udostępniony przez producenta