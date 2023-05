@Kalus23 KFA2 RTX 4090 HOF - Czyli najbardziej prądożerna karta na rynku! Test KFA2 RTX 4090 HOF - Czyli najbardziej prądożerna karta na rynku! Test

04.05.2023 14:14, aktualizacja: 06.05.2023 15:44

Ostatnio miałem okazję testować monitor od KFA2, ale razem z nim przyszła do mnie nie lada gratka, karta graficzna RTX 4090 HOF edition, czyli najwydajniejszy RTX na rynku i dodatkowo potwór jeżeli chodzi o pobór prądu! Chciałbym podzielić się z Wami swoimi wrażeniami z testowania najnowszego akceleratora z linii HOF od Galaxy Microsystems, teraz sprzedawanego już pod banderą KFA2 na rynku Europejskim. Ta karta została stworzona z myślą o ekstremalnym podkręcaniu przy użyciu ciekłego azotu, a jej bogate wyposażenie z pewnością zwróci uwagę entuzjastów. Karta fabrycznie podkręcona z 128 blokami SM i 16384 jednostkami cieniującymi przekłada się na wzrost wydajności o około 52% względem GeForce'a RTX 3090 Ti. Postaram się przekazać wam analizę jakości budowy, wydajność, podkręcanie i pobór prądu, oraz wskazać dla kogo jest ten produkt o wartości nie najgorszego samochodu..

KFA2 RTX 4090 HOF © Autorska grafika

KFA2 GeForce RTX 4090 HOF to masywna karta z trzema wentylatorami i 345 mm długości. W zestawie znajdziemy bogate akcesoria, takie jak kable ARGB, podpórkę, wyświetlacz, a nawet rękawice do antystatycznego montażu. Karta ma również rozbudowaną sekcję podświetlania LED z możliwością sterowania za pomocą aplikacji Xtreme Tuner. Na tyle znajdziemy usztywniający backplate i gniazda zasilania dwóch złączy 16-pin (PCIE 5.0!! To chyba jedyna karta z dwoma takimi gniazdami na rynku). Zasilanie to przeznaczone jest do ekstremalnego podkręcania z użyciem ciekłego azotu, czego oczywiście nie będę miał jak sprawdzić.

Karta wyposażona jest w pojedyncze HDMI 2.1 i trzy DisplayPort 1.4a. KFA2 GeForce RTX 4090 HOF to karta graficzna z bogatym wyposażeniem jeżeli spojży się na konkurencję.

Warto również dodać, że aby ją zamontować trzeba mieć naprawdę sporą obudowę, ponieważ karta merzy 345 mm i jest chyba najdłuższą kartą na runku? Jeżeli macie inne dane to dajcie znać w komentarzach.

KFA2 RTX 4090 HOF

Testy wydajności zostały przeprowadzone na systemie Windows 10 64-bit 21H1 z sterownikami GeForce Game Ready Driver 521.90, używając programu Fraps do pomiaru liczby klatek podczas gry. Karta plasuje się w czołówce wyników dla GeForce'ów RTX 4090, osiągając zbliżone wyniki do najlepszych modeli na rynku.

Dying Light TEST RTX 4090 HOF © własna

Podkręcanie karty przeprowadzono za pomocą programu MSI Afterburner bez ingerencji w konstrukcję karty. Po osiągnięciu stabilnej wartości przetestowano wydajność karty po OC w grze Dying Light 2.

Dying Light OC TEST RTX 4090 HOF © WŁĄSNE

Pobór prądu został zmierzony za pomocą zestawu NVIDIA PCAT, który umożliwił dokładny pomiar poboru prądu tylko dla karty graficznej. Wyniki pokazują duży apetyt na Waty z gniazdka.

Pobór prądu RTX 4090 HOF © Własna

Podsumowując, KFA2 GeForce RTX 4090 HOF to bardzo dobry model, który przynosi imponujące wyniki wydajnościowe i posiada wyjątkowe cechy wyróżniające go na rynku. Jakość wykonania i wyposażenie fabryczne są na bardzo wysokim poziomie (spokojnie to samo, albo i wyższe niż np. Asus ROG Strix itp) , a chłodzenie fabryczne jest dobre, choć nie wyróżnia się na tle konkurencji. Sugerowana cena wynosi 11999 zł, co jest wysoką kwotą, ale warto wziąć pod uwagę, że nie ma na rynku drugiej takiej karty graficznej. Jeśli szukasz rozwiązania bezkompromisowego, KFA2 GeForce RTX 4090 HOF Cię nie zawiedzie, no i jeżeli masz taki budżet;)