@Kalus23 Patriot Viper VPR400 RGB 1 TB. Test dysku SSD RGB na PCIe 4.0 Patriot Viper VPR400 RGB 1 TB. Test dysku SSD RGB na PCIe 4.0

24.05.2023 16:30, aktualizacja: 25.05.2023 07:54

Aktualnie jesteście świadkami narodzin nowego standardu w segmencie nośników danych. PCI Express 5.0 już puka do naszych drzwi, ale trzeba mieć na uwadze, że przejście na nowy wariant, który będzie w pełni wspierany zarówno przez producentów płyt głównych, jak i procesorów, zapewne jeszcze trochę potrwa. W tym samym momencie dyski SSD na PCIe 4.0 zaczęły tanieć tak bardzo, że w zasadzie grzechem jest nie skorzystać z ich możliwości. Dziś przyjrzę się, jak pod tym względem wypada Patriot Viper VPR400 RGB w wersji 1 TB.

Patriot Viper VPR400 © Strona producenta

Interfejs PCIe 4.0 dla dysków SSD (x4) oferuje przepustowość maksymalną na poziomie ok. 7000 MB/s. Takimi parametrami mogą się pochwalić jednak najwydajniejsze na rynku jednostki, kosztujące nierzadko ponad 500 zł za wersję 1 TB – na przykład nowy Samsung 990 Pro. Dziś na tapet wezmę jednak coś bardziej przystępnego cenowo i to z dodatkowym podświetleniem RGB, które przecież również zwiększa ogólny koszt produktu. Co potrafi Viper VPR400?

Specyfikacja i budowa

Patriot Viper VPR400 RGB to dysk SSD bazujący na standardowym M.2-2280 i interfejsie PCIe 4.0 x4 NVMe. Producent postawił tutaj na znane i przede wszystkim trwałe, 176-warstwowe kości pamięci marki Micron (3D NAND TLC) oraz dobry kontroler Innogrit IG5220. Cieszy więc fakt, że nie Patriot nie poszedł na łatwiznę i maksymalną oszczędność i nie pokusił się o kiepskiej jakości kości QLC o niskiej trwałości. Układ logiczny nie jest w tym wypadku wspierany przez dodatkową pamięć DRAM, ale nie zabrakło funkcji mającej za zadanie nadrabiać ten brak, czyli Host Memory Buffer. Co ciekawe, Patriot VPR400 RGB to również niemal pełny pakiet zabezpieczeń związanych z szyfrowaniem. Do dyspozycji masz tutaj SM2/3/4, AES, SHA, RSA, ECC, CRC i RAID.

Patriot Viper VPR400 RGB © materiał własny

Według producenta Patriot Viper VPR400 RGB oferuje 4600 MB/s przy sekwencyjnym odczycie oraz 4400 MB/s przy sekwencyjnym zapisie. Losowy odczyt i zapis próbki 4K wynosi w tym wypadku odpowiednio do 600 tys i 500 tys IOPS. Na dysk Patriot udziela aż 60-miesięcznej gwarancji limitowanej współczynnikiem TBW rzędu 800 TB dla wersji o pojemności 1 TB. Jest to o 200 TB więcej niż konkurencyjne rozwiązania w postaci na przykład wspomnianego wyżej, kosztującego ok. 200 zł więcej Samsunga 990 Pro.

Patriot Viper VPR400 RGB backplate © materiał własny

Patriot Viper VPR400 RGB to dysk wyposażony w dedykowany radiator z funkcją podświetlenia RGB. Tym możemy sterować przy pomocy kompatybilnych aplikacji do synchronizacji popularnych producentów – na przykład ASUS Aura Sync czy MSI Mystic Light. Zakładam, że ten element pochłania jakąś część kosztu całościowego, ale nawet z nim dysk do nabycia jest aktualnie za mniej niż 300 zł i w tym kontekście wypada już naprawdę dobrze.





Patriot Viper VPR400 RGB 1 TB – specyfikacja

Kontroler: Innogrit IG5220

Format: M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe

Pamięć: 3D TLC NAND

Odczyt/zapis sekwencyjny: do 4600/4400 MB/s

Losowy odczyt i zapis 4K: do 600 tys/500 tys. IOPS

Wytrzymałość: 800 TB TBW

Radiator: Tak, niskoprofilowy z RGB

Gwarancja: 60 miesięcy

Cena: ok. 300 zł

Testy dysku

Patriot Viper VPR400 RGB 1 TB przetestowany został z wykorzystaniem różnych scenariuszy użytkowania. Znajdziesz tutaj zarówno benchmarku syntetyczne, jak i rzeczywiste testy mające za zadanie symulować codzienne zadania. Dysk zestawiłem z Hikvision G4000, Kingstonem KC3000 oraz Samsungiem 990 PRO.

Odczyt sekwencyjny Patriot Viper VPR400 RGB 1 TB © Materiał własny

Odczyt sekwencyjny CristalDisk Patriot Viper VPR400 RGB 1 TB © materiał własnyZapis

Zapis losowy Anvilis Patriot Viper VPR400 RGB 1 TB © materiał własny

kopiowanie Patriot Viper VPR400 RGB 1 TB © materiał własnyZa

Zapis sekwencyjny CristalDisk Patriot Viper VPR400 RGB 1 TB © materiał własny

Bufor SLC

Badanie bufora SLC ma za zadanie ukazać, jak dany dysk spisuje się podczas najbardziej wymagających zadań – zapisywaniu ogromnych ilości danych. Patriot Viper VPR400 RGB 1 TB notuje tutaj słabsze wyniki w porównaniu do konkurencji i zachowuje się dość dziwnie. Po zapełnieniu ok. 17% przestrzeni na dysku, wydajność zapisu waha się w przedziale od 1200 MB/s do nawet 4700 MB/s. Nie jest zatem tak, jak w innych przetestowanych dotychczas przeze mnie nośnikach, przy których wydajność spada i na takim poziomie po prostu zostaje. Tak czy owak przekroczenie drugiego progu zapełnienia (ok. 40%) powoduje spadek wydajności do 600 MB/s.

Temperatura i throttling

Wydajne dyski SSD wykorzystujące interfejs PCIe 4.0 NVMe z reguły borykają się z wysoką temperaturą podczas obciążenia. Z moich informacji dodatkowo wynika, że kontroler zastosowany w testowanym Patriocie nie należy do najbardziej energooszczędnych i widać to również w programie CrystalDiskInfo. Radiator zdecydowanie tu pomaga, bo dysk w najbardziej wymagającym teście w ogóle nie osiąga progu throttlingu termicznego. Maksymalnie zanotowałem 65 stopni Celsjusza.

Temperatura Patriot Viper VPR400 RGB 1 TB © Materiał własny

Podsumowanie

Patriot Viper VPR400 RGB 1 TB to nie jest dysk, który zagrozi liderom wydajności w kontekście nośników danych PCIe 4.0. To było już wiadome zaraz po analizie specyfikacji podanej przez producenta. Model ten, ze względu na specyfikację i brak pamięci podręcznej DRAM plasuje się raczej w środku stawki, czyli można go zaliczyć do segmentu budżetowego. W tym samym momencie jednak pokazuje, że w niektórych zastosowaniach może pod względem ogólnej wydajności konkurować nawet z takim modelem jak Samsung 990 Pro, od którego jest przecież znacznie tańszy.

Patriot Viper VPR400 RGB 1 TB front © Strona producenta

Ok. 300 zł jest kwotą bardzo atrakcyjną. Tak atrakcyjną, że zastanawiam się, czy czasem Patriot nie dorzuca do interesu. Model bez radiatora i RGB byłby zapewne o jakieś dodatkowe 50-70 zł tańszy, co przy tak niskiej cenie ogólnej może imponować.

Patriot Viper VPR400 RGB 1 TB sprawdzi się tam, gdzie nie ma dedykowanego odpromiennika ciepła. Czyli w budżetowych zestawach komputerowych i nawet w PlayStation 5, bo niskoprofilowa konstrukcja mieści się tam bez problemu.