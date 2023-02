Koniec CentOS-a przełamany. Polska firma dostarcza aktualizacje @Kamil_EL Koniec CentOS-a przełamany. Polska firma dostarcza aktualizacje 13.02.2023 12:10

Systemy operacyjne Enterprise Linux to oprogramowanie zapewniające stabilność i bezpieczeństwo. Znalazły szerokie zastosowanie w infrastrukturach informatycznych na całym świecie. Spełniają one rolę niezawodnych rozwiązań serwerowych pod warunkiem, że są wspierane. Cykl życia (a więc i wsparcia) systemu dobiega końca, gdy przestaje on otrzymywać stabilne aktualizacje oraz poprawki bezpieczeństwa. Używanie niewspieranego oprogramowania, przede wszystkim w środowiskach produkcyjnych, jest więc ryzykowne i zdecydowanie niezalecane. Z drugiej strony migracja do wyżej wersji systemu może być bardzo kosztowna, a często wręcz niemożliwa. Dlatego też systemy Enterprise Linux w wersji 6 mimo braku wsparcia nadal są powszechnie używane. W wielu przypadkach istnieje prosty sposób na przedłużenie im życia.

Enterprise Linux to rodzina systemów operacyjnych budowanych w oparciu o jeden wspólny kod źródłowy pochodzący od Red Hat. Tworzą ją systemy RHEL, CentOS, Oracle Linux, EuroLinux, Scientific Linux, a od niedawna także AlmaLinux oraz Rocky Linux.

Cykl życia systemów Enterprise Linux w wersji 6 zakończył się wraz z końcem 2020 roku. Od tego czasu nie otrzymują one aktualizacji oraz poprawek bezpieczeństwa, a ich brak wpływa na znaczne obniżenie bezpieczeństwa nie tylko samych systemów, ale całej infrastruktury IT, w której działają. Problem braku wsparcia dla nich dotyka dziesiątek tysięcy organizacji na całym świecie, które z różnych powodów nie dokonały jeszcze upgrade’u oprogramowania do wyższego wydania. Proces ten zazwyczaj jest kosztowny, a czasami nawet niemożliwy. Dotyczy to sytuacji, gdy na serwerze pracuje oprogramowanie kompatybilne wyłącznie z wersją 6 systemu operacyjnego. Szczęśliwie w dalszym ciągu istnieją możliwości, aby przywrócić infrastrukturze bezpieczeństwo bez konieczności kosztownej migracji do wyższej wersji systemu.

Przedłużone wsparcie dla systemów Enterprise Linux 6

Odpowiedzią te wyzwania jest EuroELS (Extended Life Support) oferowane przez polskiego producenta rozwiązań IT – firmę EuroLinux. Jest to przedłużone wsparcie dla systemów Enterprise Linux 6. Umożliwia ono otrzymywanie poprawek bezpieczeństwa bez konieczności reinstalacji systemów i zainstalowanych na nich aplikacji, nie ma wpływu na dane i konfigurację systemu.

Przedłużone wsparcie pozwala wydłużyć standardowy cykl życia tych systemów o kolejne lata, przynajmniej do połowy 2024 roku. EuroELS zapewnia systemom krytyczne i ważne poprawki bezpieczeństwa, istotne poprawki błędów oraz asystę techniczną EuroLinux.

Jak skorzystać z przedłużonego wsparcia EuroELS?

Przedłużenie życia systemom Enterprise Linux w wersjach 6 sprowadza się do zakupu subskrypcji EuroELS oraz skorzystania z udostępnionego przez EuroLinux skryptu. Skrypt ten przełącza repozytorium poprawek (updates) na EuroLinux oraz przeprowadza rebranding używanego systemu, zmieniając jego nazwę na EuroLinux. Po tej operacji serwer ponownie otrzymuje aktualne poprawki bezpieczeństwa i nowe wersje pakietów, co przywraca pełne bezpieczeństwo systemu.

Jak podkreśla producent, przedłużonym wsparciem objęte są systemy RHEL, CentOS, Oracle Linux, EuroLinux oraz Scientific Linux przynajmniej do 31 lipca 2024 roku.

Więcej informacji na stronie producenta: https://pl.euro-linux.com/eurolinux/euroels/