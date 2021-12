Mimo iż najwięcej czasu spędzam przed monitorem komputera niż przed telewizorem, to mam ogromny sentyment do projektorów. Od najmłodszych lat potrafiłem docenić wyświetlanie obrazu na ścianie od klasycznych rzutników zdjęć kliszowych zaczynając po projektory kinowe na szpule 8 mm kończąc, pochłaniając ten mistyczny klimat. Zresztą od początku mojej portalowej blogerki, miałem przyjemność testowania wielu modeli projektorów, z wyraźną dominacją recenzji sprzętów marki BenQ, z którą od dawna współpracuję jako bloger. Do tej pory na warsztacie pojawiły się wpisy o modelach W1700, W2700, W3000, TK810 oraz wersja bezprzewodowa GV1.

Magia kolorów na żółtej ścianie

Tym razem na warsztacie pojawił się projektor stworzony dla graczy. BenQ X1300i cechuje wysokiej jakości lampa o jasności 3000 ANSI lumenów LED, niski input lag, odświeżanie ekranu do 120 Hz oraz wbudowane głośniki, dostrajane przez reVolo i Bongiovi Digital Power Station. Bardzo byłem ciekaw jak projektor poradzi sobie w odtwarzaniu treści multimedialnych a przede wszystkim w graniu w gry komputerowe jak i konsolowe.

Budowa a wykonanie

Urządzenie przypomina komputer typu mini Tower. Ta 6.4 kg konstrukcja jest bardzo łatwa w przenoszeniu, a jej małe gabaryty pozwalają na dowolną konfigurację i montaż ścienny. Na froncie znajduje się lampa, schowana w małym, kwadratowym wgłębieniu. Okala ją śliska, odbijająca światło powłoka imitująca karbon. Choć starałem się, jak mogłem, nie udało mi się zrobić żadnego konkretnego zdjęcia tej powierzchni, która działa na tej samej zasadzie co lustro - odbija się w niej wszystko. Przy nieco uważniejszym wpatrzeniu się w fotografie, powinniśmy dostrzec karbonowy szlaczek.

Na przednim panelu znajduje się także logo producenta oraz pomarańczowy rant, spowijający krawędzie projektora. Z tyłu natomiast otrzymujemy skromny pakiet portów przesyłowych - dwa HDMI, RS232, USB typu A, mini jack 3,5 mm oraz odbiornik podczerwieni. Ewidentnie zabrakło mi - jak na model dla graczy - wejścia DisplayPort. Bliżej podstawy znajduje się wejście na kabel zasilający. Pomiędzy portami znajdują się dwa komorowe głośniki marki treVolo. Każdy z nich ma moc 5W.

Pilot vs panel nawigacyjny

Boki urządzenia, zostały wyposażone w specjalne kratki wentylacyjne, dostarczające odpowiedniej wentylacji i cyrkulacji powietrza. Chłodzenie działa wyraźnie ciszej w porównaniu do wcześniej testowanych modeli producenta, co uważam za bardzo duży plus. Na prawym boku projektora znajduje się prosty panel nawigacyjny oraz dwa pierścienie manualne do ustawienia ostrości i zmiany powiększenia ekranu względem odległości od ściany.

Montaż dla zuchwałych

Na spodzie producent zainstalował trzy wsporniki, pozwalające przymocować na stałe projektor do sufitu lub do rękawa montażowego. Możemy także klasycznie ułożyć go w poziomie na powierzchni płaskiej, korzystając z wykręcanych do 7 cm nóżek i podpórki stałej, zakończonych gumą dobrej jakości. Dzięki temu projektor zachowa swe położenie i nie będzie się ślizgał po płaskiej powierzchni.

Pilot jest bardzo wygodny

W skład zestawu wchodzi również inteligentny pilot, na którym znajdują się przyciski skrótu do najważniejszych funkcji urządzenia, uprawniając m.in do sterowania głosowego, przesyłu obrazu bezprzewodowego, uruchomić tryb gry lub skorzystać z zaawansowanych opcji w menu ustawień. Pilot jest wykonany z tworzywa sztucznego dobrej jakości, wygodnie trzyma się go w dłoni, a większość przycisków (poza sterowaniem głośności) jest na idealnej wysokości względem kciuka.

Specyfikacja techniczna

System projekcji DLP Rozdzielczość 1080p (1920x1080) Rozdzielczość wejściowa VGA(640 x 480) do 4K UHD (3840 x 2160) Jasność 3000 ANSI lumenów Kontrast 500,000:1 (Dynamiczna czerń) Kolory 30 Bitów Źródło światła LED Żywotność lampy normalna do 20000 h

eco do 30000 h

smarteco do 20000 h Współczynnik projekcji 1,3~1,56

przekątna 100-cali z odległości 2,87 m Zoom 1.2x Obiektyw F / # = 1.6 ~ 1.75, f = 19.16 ~ 23.02 mm Rozmiar obrazu 30"~300" (czysty w 60"~150") Odświeżanie pion / poziom 23~120Hz / 15K~135KHz Tryby obrazu Jasny

Living Room

Gra

Sport

Kino

(3D)

(HDR10)

Gra HDR

(HLG)

Użytkownika Tryby obrazu (GRY) Gra RPG Game

Gra SPG Game

Gra FPS Game Pokrycie barw Rec.709 98 % Głośniki 2 x 5W (Komorowe głośniki od treVolo) Złącza HDMI2.0b

HDCP2.2

USB Typ-A

Wyjście audio

RS232

Odbiornik podczerwieni

Blokada bezpieczeństwa

Funkcje HDR10

HLG

LumiExpert

GameMaestro

Input lag 1 ramka (8.33ms) 120Hz Zasilanie AC 100 ~ 240V (50/60Hz) Hałas akustyczny 31 dBA - standard /27 dBA - eko Wymiary 272 x 197 x 259 mm Waga 6,4 kg

Pierwsze uruchomienie

W trakcie dwóch tygodni testów mogłem spokojnie sprawdzić, jak urządzenie sprawuje się w szczególnie nieprzyjemnych warunkach wyświetlania. W mieszkaniu mam niestety niezbyt przychylne warunki do projekcji, gdyż białe ściany mam tylko w przedpokoju i kuchni. W przypadku salonu, w którym testuję zdecydowaną większość urządzeń, mam żółte ściany. O dziwo, to fajny kolor do sprawdzenia jak radzi sobie kontrastowa czerń oraz kolor biały. W związku ze specyfiką mojej pracy dopiero pod wieczór mogę oddać się przyjemności oglądania filmów i grania.

Żółte ściany + projektor

W poniższych grafikach starałem się tak manewrować światłem, by nieco lepiej oddać czernie, z jakimi miałem naocznie do czynienia - bardzo trudno jest zrobić dobre zdjęcie przy wręcz zerowym doświetleniu kadru. Ogólnie to jestem mocno zadowolony z jakości obrazu, jaki uzyskałem po odsunięciu projektora od ściany na odległość 2,8 m. Wyświetlany obraz jest pełen detali a przede wszystkim ostry i posiadający wyśmienite kolory.

Sterując panelem nawigacyjnym lub dołączonym do zestawu pilotem, mamy możliwość skorzystania z Androidowego menu opcji lub wywołując ekranowy panel HUD. Za pomocą pierwszej opcji, połączymy się z siecią domową, skonfigurujemy konto Google oraz otrzymamy dostęp do aplikacji systemowych i skojarzonych sprzętów. W przypadku panelu OSD ustawimy parametry związane z obrazem, dźwiękiem, wyświetlaniem, a także dostosujemy parametry projektora pod własne preferencje.

Obsługa panelu ustawień jest prosta i przede wszystkim intuicyjna, co nie powinno powodować dyskomfortu podczas nawigowania po ciemku. Wszystkie opcje możemy bezproblemowo wywołać za pomocą pilota lub nawigacji manualnej umiejscowionej na boku projektora.

Możliwości jakościowe

Projektor oprócz wyświetlania obrazu w bardzo dobrej jasności, posiada kilka trybów, odpowiadających profilom kolorystycznym w grach. Podobnie jak w monitorach dla graczy, możliwe jest wywołanie określonych z góry skrótów, regulujących natężenie kolorów pod dany gatunek gier. Podobnie jest i w tym przypadku, choć z pewną konkretną różnicą - tu oprócz kolorów, dostrojone zostaje również audio. Tryby opierają się na trzech gatunkach gier - RPG akcji, strzelanki FPS oraz gry sportowe SPG. Każdy z trybów różni się natężeniem kolorów, niskim input lagiem oraz takim ustawieniem dźwięków, by najlepiej odwzorować sytuację na ekranie. I choć wbudowane głośniki robią tutaj naprawdę dobrą robotę, to polecam podpięcie się pod kino domowe.

Schowana lampa

Projektor posiada również wbudowaną aplikację androidTV i sklepu Google Play, uprawniającą użytkownika do zainstalowania własnych aplikacji streamingowych. Około 8 GB pamięci wbudowanej, pozwala na wygodną instalację oprogramowania i zarządzanie nim. Podczas trwania testów, kilkukrotnie zapełniałem pamięć urządzenia, ale na szczęście nie zdarzyła się żadna zadyszka lub zacięcia podczas przeglądania treści. Wszystko chodzi płynnie i bez problemów.

Kolory są cudne

Praca projektora jest cicha a wbudowany wentylator nie wydaje zbyt głośnych dźwięków podczas obciążenia. Po około 7 godzinach ciągłej pracy, można było odczuć wyraźny skok temperatury przy kratce odprowadzającej ciepłe powietrze. W pewnym momencie projektor zastąpił nam grzejnik w mieszkaniu :)

Będę grał w grę ... na projektorze!

Szczerze powiedziawszy, nie spodziewałem się cudów w tej materii. W przypadku oglądania filmów z serwisów streamingowych lub po HDMI z laptopa obraz był bardzo dobrej jakości, nawet gdy zdarzały się sytuacje zmiany rozdzielczości gier z 1080p na 4K i na odwrót. Siedząc prawie 4 metry od projektora, bardzo trudno zauważyć jakąś ogromną różnicę jakościową. Obraz jest szybki, zmienny w razie potrzeby, odświeżanie stoi na filmowym poziomie, a dźwięk imitowany z głośników jest wręcz zadowalający jak na mały salon.

FPS'y to bajka na projektorze

Magia dzieje się jednak gdy połączymy się projektorem z konsolą nowej generacji lub z komputerem osobistym. Obraz wyświetlany w 1080p lub 1440p ze wsparciem HDR10 i wysokiej jakości odświeżaniem, umożliwia bardzo przyjemne granie. Podczas testów korzystałem głównie z dwóch urządzeń - konsoli Xbox series S oraz komputera PC wysokiej jakości z RTX 3070 na pokładzie. Nie był to co prawda poziom wydajnych monitorów dla graczy z input lagiem na poziomie 1 ms, ale projektor i tak spisywał się bardzo dobrze. Kontury obiektów były należycie ostre, kolory dobrze podbite a jasność wysoka do tego poziomu, że siedząc na kanapie, byłem pewien, że oglądam materiał na włączonym telewizorze.

Po przesiadce na Battlefield 2042 można było w pełnej krasie odczuć, z jaką półką jakościową miałem do czynienia. Grę ogrywałem na PC, gdyż sterowanie padem w strzelankach jest ponad moje siły. Grało się długo i zacnie, choć miałem wrażenie, że przy mocno dynamicznych starciach, projektor tracił nieco odświeżanie przy tych 120 Hz. Powód był prosty - odległość między mną a obrazem była dość spora, co może powodować takie problemy przy bardzo dynamicznej treści. Po uruchomieniu nieco wolniejszych gier pokroju Days Gone, MK 11 lub Horizon Dawn, problem zniknął jak ręką odjąć.

Sztos projektor!

Urządzenie, które przyszło mi testować uważam za najlepsze, jakie do tej pory miałem na warsztacie. Nie ujmując W2700 z o wiele większym ekranem, BenQ X1300i zadziwia jakością obrazu, odwzorowaniem kolorów oraz wysokiej klasy odświeżaniem, który drastycznie zmienia zasady gry. Wbudowane głośniki grają czysto i choć nie jest to poziom kina domowego, będą wystarczające do filmu, słuchania audycji radiowych lub streamingu via androidTV.

Battlefield 2042 na projektorze to magia plynności!

Nieco może odstraszyć cena, jaką przyjdzie nam zapłacić za ten model. Ta kształtuje się na poziomie ~5400 zł*. Taka kwota wynika z jakości obrazu, jaki oferuje, możliwości wbudowanych głośników oraz funkcji smart, we wbudowanym oprogramowaniu androidTV. Jak na sprzęt dla graczy zabrakło mi tylko wejścia DisplayPort oferującego wyższe odświeżanie. Sprzęt z ręką na sercu mogę polecić każdemu, kto jest zainteresowany zakupem projektora do rozrywki filmowej jak i grania!

* - klikając, zaglądając i kupując z reflinka, wspierasz moją działalność publicystyczną. Egzemplarz otrzymałem na testy od producenta :)