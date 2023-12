@Sirck Test myszy Corsair Scimitar Elite Wireless dla graczy MMO/MOBA Test myszy Corsair Scimitar Elite Wireless dla graczy MMO/MOBA

30.11.2023 17:57, aktualizacja: 01.12.2023 08:28

Mysz Corsair Scimitar obecna jest na rynku od kilku dobrych lat. Producent stopniowo rozwijana swój projekt. Najnowszą wersję Elite Wireless, wzorem swoim poprzedników, zaprojektowano z myślą o grach MMO i MOBA. Została wyposażona m.in. w czujnik optyczny Marksman a do tego posiada 16 programowalnych przycisków. Wisienką na torcie będzie łączność bezprzewodowa 2,4 GHz, jak i Bluetooth.

Co dostajemy w zestawie?

Tradycyjnie sprzęt trafił do mnie w typowym dla marki Corasair czarno-żółtym kartonie. Do zestawu Scimitar Elite Wireless dołączony jest 2-metrowy kabel USB-C na USB-A w nylonowym oplocie, nadajnik USB-A dla łączności bezprzewodowej 2,4 GHz oraz sześciokątny klucz do regulacji bocznego panelu myszy. Do tego mamy jeszcze odrobinę dokumentacji.

Wykonanie myszy Scimitar Elite Wireless

Całość myszy pokrywa miękka w dotyku, matowa powierzchnia z gumo-podobnego materiału. Z prawej strony mamy jeszcze wyprofilowane miejsce na palec serdeczny z tego samego tworzywa acz z dodatkiem wyczuwalnej faktury. W teorii ma to zapewnić lepszą przyczepność. Raczej większość ludzi nie używa palca serdecznego ani małego do chwytania myszy. Podejrzewam, że będzie to mieć zastosowanie wyłącznie w przypadku bardzo małych dłoni.

Nowa Scimitar Elite to nie myszka a szczurek. Rozmiary tego urządzenia są dość spore, bo wynoszą odpowiednio 119,23 x 73,48 x 42,17 mm a waga to 114 g. Po lewej stronie znajduje się panel boczny, który zakrzywia się do wewnątrz. 12 przycisków rozmieszczono w siatce trzy na cztery, z wyczuwalną teksturą w drugiej i czwartej kolumnie, ułatwiając tak rozróżnienie przycisków.

Nadajnik 2.4 GHz.

Panel boczny Scimitar Elite Wireless można także przesuwać do przodu lub do tyłu, personalizując tak urządzenie. W pakiecie mamy klucz imbusowy a śrubę konieczną do poluzowania znajdziemy pod myszą. Na spodzie znajduje się również przycisk przełączania profili. Obok mamy też cztery nóżki z PTFE oraz wyłącznik służący do przełączania się między łącznością 2,4 GHz i Bluetooth. Pod małą klapką schowano jeszcze dongle USB 2,4 GHz.

Parametry Scimitar Elite Wireless

Sensor: Corsair Marksman

Maksymalna czułość: 26 000 DPI



Maksymalna prędkość: 650 IPS



Maksymalne przyspieszenie: 50G



Częstotliwość raportowania: 2000 Hz



Programowalne przyciski: 16 + dwie strefy LED



Łączność: 2,4 GHz, Bluetooth 4.2, przewodowa USB



Wymiary: 119,23 x 73,48 x 42,17 mm



Waga (bez kabla): 114 g



MSRP: 130 $



Użytkowanie Scimitar Elite Wireless

Scimitar Elite Wireless ma łącznie 16 funkcjonalnych i programowalnych przycisków. Czego trochę brakuje to odchylanie scrolla na prawo lub lewo, co można znaleźć w wielu wysokiej klasy myszach. Dwa główne przyciski wyposażono w szybkie przełączniki optyczne. Działają lekko — są niezbyt sztywne ani głośne, zapewniając satysfakcjonujący „klik”.

Sensor myszy bez problemu śledzi bardzo precyzyjnie ruch po różnorodnych powierzchniach. Problemu nie stanowi nawet blat stołu czy szklana powierzchnia. Sensor jest na tyle precyzyjny, że spokojnie może po nią sięgnąć grafik lub fotograf. Tego typu użytkownik prawdopodobnie doceni też 12 programowalnych przycisków pod kciukiem w profesjonalnych programach.

Myszka jest dość wysoka wymuszając chwyt stylu palm-grip a do tego produkt adresowany jest wyłącznie do praworęcznych użytkowników. Osobiście nie jestem fanem bocznego panelu. Najwięcej czasu spędzam w FPS-ach i tu nieustannie w ferworze walki klikałem to, co akurat miałem pod kciukiem. Po rundzie w Warzone 2 od razu widać, że Scimitar Elite do dynamicznych strzelanek nie nadaje się. Nie mniej sprzęt ten to maratończyk a nie sprinter. Jej głównym zadaniem ma być dobre wsparcie dla dłoni w nieco innym typie gier i pracy.

Scimitar Elite Wireless oferuje łączność bezprzewodową o niskim opóźnieniu 2,4 GHz, Bluetooth 4.2 i klasykę po kablu. Technologia bezprzewodowa 2,4 GHz firmy Corsair (zwana „Slipstream”) zapewnia opóźnienia poniżej 1 ms i zasięg około 10 m w przypadku myszy i klawiatur. W tych warunkach Corsair Scimitar Elite Wireless cechowało solidne łączność, bez zauważalnych opóźnień i spadków, precyzyjnie rejestrując kliknięcia oraz wszystkie ruchy.

Corsair ocenia żywotność baterii na 120 godzin przy połączeniu bezprzewodowym 2,4 GHz, o ile wcześniej wyłączymy RGB. Scimitar Elite Wireless zapewnia nieco dłuższą pracę na baterii przez Bluetooth (do 150 godzin), ale odbija się to na opóźnieniach w komunikacji mysz-PC. Dlatego hardcorowi gracze raczej będą sięgać po łączność radiową. Natomiast gra po kablu wydaje mi się, że ma sens akurat wtedy, gdy musimy podładować gryzonia a nie możemy przerwać pracy lub gry.

Oprogramowanie Scimitar Elite

Scimitar Elite Wireless po wyjęciu z pudełka w teorii od razu nadaje się do pracy. Chcąc jednak wykorzystać 100% możliwości trzeba skonfigurować mysz w aplikacji Corsair iCUE. Głównie, dlatego, ponieważ mysz nie ma fabrycznie zaprogramowanego panelu bocznego. 12 przycisków trzeba skonfigurować samodzielnie.

Nie ma opcji programowania przycisków w locie, tak jak w klawiaturach. Raczej nigdy z taką funkcją nie spotkałem się w myszach (a przynajmniej takowej nie pamiętam), więc nie jest to problemem. Jeśli idzie o iCUE nauczyłem się tolerować ten program. Przeszedł on długą drogę i dziś działa dużo lepiej niż jeszcze kilka lat temu.

Z poziomu iCUE widzimy osobno mysz i nadajnik, z możliwością aktualizacji bazowego firmware obu produktów. Użytkownik ma sposobność konfiguracji skrótów klawiszowych, gdzie program proponuje jeszcze doinstalowanie software Elgato Stream Deck – przydatne w kontekście stremowania. Konfigurację klawiszy podzielona na programowe (zależne od iCUE) i sprzętowe. Tak samo postąpiono z RGB. Scimitar Elite posiada dwie strefy RGB – logo Corsair plus panel boczny. Do dyspozycji mamy gotowe efekty, ale ich jasność kontrolujemy zupełnie gdzie indziej – ustawieniach urządzenia.

Samodzielnie definiujemy parametry DPI, mając już pięć gotowych wartości plus szósty dla snajpera (200 DPI). Do jego aktywacji należy zaprogramować odpowiedni przycisk. Nasze poczynania zapisujemy na jednym z trzech profili dla urządzenia. Na koniec w Ustawieniach Urządzenia prócz jasności myszy wybieramy profile zasilania, uśpienia, wyświetlanie ikony baterii w trayu.

Podsumowanie

Corsair Scimitar Elite Wireless to mysz zaprojektowana z myślą o graczach, którzy potrzebują zaawansowanych funkcji i precyzji w obszarze MMO/MOBA.

Mysz oferuje znakomitą łączność bezprzewodową, co eliminuje problemy związane z kablem i zapewnia swobodę ruchu. Ergonomiczny design i regulowane boczne przyciski pozwalają dostosować ją do indywidualnych potrzeb, co jest niezwykle przydatne w grach, gdzie skróty klawiszowe odgrywają kluczową rolę. Podsumowując, Corsair Scimitar Elite Wireless to solidnie wykonana mysz, która oferuje wiele zaawansowanych funkcji, idealnych dla wymagających graczy MMO/MOBA. Ergonomiczny design, precyzyjny sensor, możliwość personalizacji i wygodna łączność bezprzewodowa sprawiają, że będzie to dobry wybór dla entuzjastów tego gatunku gier.