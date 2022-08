Projektor dla graczy? BenQ X3000i pozamiatał konkurencję [Recenzja] › @lordjahu › Projektor dla graczy? BenQ X3000i pozamiatał konkurencję [Recenzja] 11.08.2022 21:38

Bycie aktywnym graczem komputerowym to spore wyzwanie dla portfela, czasu i cierpliwości. Nie każdy daje radę pogodzić pracę, czas dla rodziny i rozrywkę, która z premiery na premierę zabiera coraz więcej czasu. W moim przypadku dochodzi do tego czynna blogerka, która pochłania dodatkowe zasoby, ale i umożliwia sprawdzanie w praktyce nowych technologii i oprogramowania. Pod koniec zeszłego roku miałem możliwość przetestowania projektora dla graczy marki BenQ - X1300i. Umożliwiał on odtwarzanie materiału w rozdzielczości FullHD z zachowaniem świetnej jakości obrazu, kolorów oraz odświeżaniem na poziomie 120 Hz. Projektor ten uważałem do tej pory za najlepszy w swojej klasie ... przynajmniej do momentu, gdy na rynek wkroczył BenQ X300i!

Kristov wróć na antenę ...

Zanim jednak zajmę się opisywaniem wrażeń z użytkowania pragnę napomknąć, iż nie traktuję projektora jako technologicznego zamiennika dla monitora komputerowego. Oczywistym jest, że projektor w pewien sposób uzupełnia tzw. "granie kanapowe" i świetnie sprawdza się podczas seansów filmowych jako dodatkowe akcesorium. Projekcja na ścianie 150-calowego obrazu niesamowicie rozpala serce zapalonych graczy tym bardziej, gdy nie zauważymy przy tym znacznego spadku jakości, odwzorowania kolorów czy opóźnień, które na tę chwilę są istną zmorą wśród urządzeń tego typu. Zwykle projektory z wyższej półki, szczególnie te reprezentujące rozdzielczości 4K, nie mogą pochwalić się niskim opóźnieniem, które w większości dynamicznych gier tworzonych na komputery stacjonarne PC i konsole oznaczać będą straszne lagi. Dlatego tak ważne jest by projektor dla graczy poza dobrą jakością obrazu, mógł pochwalić się minimalnym opóźnieniem.

Bliźniak, ale w 4K

Specjalnie wspominałem na samym początku o modelu X1300i, który tak naprawdę różni się jedynie rozdzielczością natywną obrazu. W zeszłorocznym modelu było to natywne FullHD a w tegorocznym 4K. Różnica w rozdzielczości jest więc znaczna, tym bardziej że znacząco polepszyła się ogólna jakość wyświetlanego obrazu. Nowszy model może pochwalić się zaimplementowaną technologią DLP (Digital Light Processing), umożliwiając projekcję obrazu z jednocześnie czterech źródeł LED. A to nie wszystko, gdyż producent tak przemyślał profile zaimplementowane w projektorze, by niektóre z nich - dedykowane grom akcji - umożliwiały opóźnienie nie mniejsze niż 5 ms. To kamień milowy projektorów dla graczy.

Gdy oglądamy film akcji lub rozgrywamy partyjkę w grze rodzinnej pokroju Broforce lub Just Dance opóźnienie obrazu nie ma aż tak wielkiego znaczenia, jak w przypadku gier nastawionych na zręczność i dynamikę wyświetlanego pola walki. Trudniejsze warunki to przede wszystkim granie w wysokich rozdzielczościach w produkty AAA pokroju trzeciego Wieśka czy ciągle zlagowanego Cyberpunka 2077. Największa rzeźna w kwestii opóźnienia objawia się w momencie sięgnięcia po tytuł wieloosobowy, w którym znaczne opóźnienia mogą mieć przykry finał podczas potyczek z innymi graczami. Te zaledwie kilkanaście milisekund mogą realnie zadecydować o przyjemności grania oraz sensu takich właśnie projektorów.

I w tym momencie na podium wchodzi tytułowy BenQ X3000i, który może pochwalić się najniższym opóźnieniem na rynku w projektorze 4K, którego cena nie wykracza poza 9400 zł. Oczywiście dla zdecydowanej większości użytkowników, będzie to kwota zaporowa, ale w kwestii tak świetnej jakości obrazu wraz ze wsparciem HDR, wysokiej częstotliwości odświeżania i niskim (jak na 4K) lagiem, kwota ta okazuje się jak najbardziej uzasadniona.

Szybki i responsywny ... pilot

Projekcja za dnia i w nocy

Projektor BenQ X3000i został wyposażony w lampę LED o jasności 3000 ANSI lumenów. Tak duża wartość umożliwia bezproblemowe wyświetlanie treści za dnia jak i w nocy. Może to śmiesznie zabrzmi, ale moje mieszkanie idealnie spełnia warunki potrzebne do testów takich projektorów. Bez ogródek - warunki tragiczne; żółte lub zielone ściany, używane wcześniej do transmisji streamów charytatywnych z gier komputerowych, świetnie sprawdzają się do wyświetlania treści za dnia jak i w nocy. Jestem z tych użytkowników, dla których projektor będzie wysokiej klasy, gdy poprawnie wyświetli jasny kolor lub biały, właśnie na żółtej lub zielonej ścianie, a trzeba to napisać - nie każdemu się to udaje.

Najlepsze wyniki uzyskamy jednak gdy dojdzie do wieczornego seansu, a za oknami zrobi się naprawdę ciemno. Dosyć ciężko ukazać jest moc światła 3000 lumenów w ciemnym pomieszczeniu za pomocą aparatu, ale musicie uwierzyć mi na słowo, że jakość projekcji jest wręcz fenomenalna i gdyby nie brak gotówki w portfelu i kolorowe ściany mieszkania, to pewnie łudziłbym się o taki sprzęt do wyświetlania filmów z platform VOD i okresowego gibania się w Just Dance 2022. Urządzenie posiada możliwość oglądania filmów z włączonym trybem podkręcania kolorów, potocznie zwanym HDR. W przypadku tego projektora musimy iść na drobne kompromisy. Używanie trybów filmowych z HDR zmniejsza jasność obrazu prawie o połowę, zachowując przy tym świetne czernie, a wybranie parametru Wide Color Gamut (WCG) - szczególnie w ciemności - znacząco polepsza barwy wyświetlanego obrazu. Producent specjalnie zastosował tak skonstruowane profile, by nie zepsuć finalnej kolorystyki obrazu, zbyt silnym i jasnym światłem.

Projektor umożliwia wyświetlanie wysokojakościowego obrazu, nawet 100-calowego w odległości ~2,5 metra od ściany lub 150-cali zamykając się w 4 metrach. Możemy go przymocować do ściany lub sufitu, lub klasycznie korzystać z ułożonego urządzenia na lekkim podwyższeniu. Gdy zdecydujemy się na montaż pod kątem lub w pewnej odległości od środka ekranu / ściany, możemy ratować się funkcjami automatycznej detekcji i regulacji obrazu 2D Keystone / Auto Keystone / Vertical Keystone.

Skromniutko

Specyfikacja techniczna

System operacyjny Android 10 Pamięć wewnętrzna 11 GB (SmartTV) Technologia wyświetlania DLP Rozdzielczość natywna 3840 x 2160 (4K) Format obrazu 16:9 Odświeżanie ekranu do 240 Hz Jasność 3000 lumenów Kontrast 500 000 : 1 Wielkość obrazu od 30" do 300" Żywotność lampy 20 000 h

30 000 h (eko)

20 000 h (eko smart) Złącza HDMI x3

USB 2.0 x1

RS-232 x1

S/PDIF x1

DC 12V Trigger (3.5 mm Jack) x1

Łączność bezprzewodowa Bluetooth

WiFi Głośniki 2x 5W Głośność pracy 32 dB (standard)

28 dB (eko) Pobór mocy 330 W

< 0,5 W (spoczynek) Dołączone akcesoria pilot

kabel zasilający

Android TV dongle

dokumentacja Wymiary 197 x 272 x 259 mm Waga 6,4 kg

Żywe i naturalne kolory

Mimo iż urządzenie reklamowane jest jako sprzęt dla graczy, nie możemy zapominać o drugorzędnym zastosowaniu, choćby podczas wyświetlania filmów. Projektor już sam w sobie oferuje świetnej klasy odwzorowanie barw i zadowalający kontrast a z uruchomioną funkcją WCG oferuje wręcz kinowe doświadczenie w trybie Cinema. BenQ idealnie udało się zbalansować urządzenie między naturalnością kolorów a wyrazistością obrazka, prezentując niezwykle udany projektor. Kombinacja trybów filmowych a w szczególności wspomnianej wcześniej technologii DLP całkowicie zmienia postać wyświetlanych treści. BenQ X3000i to projektor ze 100 proc. odwzorowaniem przestrzeni DCI-P3

Ilość detali rekompensuje wszystko

Wyższa niż w poprzednim modelu rozdzielczość została uzyskana poprzez zaimplementowanie nowego czipu DLP650TE DMD, produkującego cztery obrazy w jakości FullHD, łącząc je na jedną klatkę 4K. Taki zabieg znacząco zwiększa ostrość i szczegółowość obrazu.

Za dnia też można pograć

Najniższe opóźnienie? Tylko w FullHD :(

Projektor umożliwia przełączanie się między wbudowanymi profilami wyświetlania obrazów. Poza kilkoma trybami filmowymi nie zabrakło profili dedykowanych graczom. Wśród nich znajdziemy m.in FPS zmniejszający natężenie cieni oraz czerni, znacząco ułatwiając zidentyfikowanie przeciwnika na mapie, RPG skupiający się na odwzorowaniu barw i kontrastu oraz SPG stworzony z myślą o miłośnikach spotu, podkręcając kolory murawy. Każdy z tych trybów oferuje technologię Fast Mode, znacząco minimalizując opóźnienia. Wiele oczywiście zależy od źródła obrazu, jego rozdzielczości oraz ustawień z urządzenia - komputera, tudzież konsoli.

By uzyskać najlepsze, najniższe opóźnienie, będziemy zmuszeni zejść z rozdzielczością obrazu z gier do jakości FullHD, ale to uzyskamy nawet ~5 ms opóźnienia. To spora różnica względem grania w rozdzielczości 4K, którego wartość opóźnienia sięga prawie ~17 ms. Można więc powiedzieć, że owszem - BenQ X3000i pozwala na wykorzystanie natywnego 4K w grach, ale gdy zależy nam na bardzo niskich wartościach opóźnień w wymagających zręczności grach wieloosobowych, niestety będziemy zmuszeni cofnąć się do nieco niższych wartości.

Zapowiedzi również się dobrze ogląda

Projektor bardzo zgrabnie radzi sobie z odświeżaniem obrazu oferując nawet 240 Hz. Niestety nie jest to możliwe w rozdzielczości 4K. Gdy zechcemy wybrać najlepszą rozdzielczość, musimy zadowolić się 60 Hz, wybierając FullHD na konsoli uzyskamy 120 Hz a na komputerze stacjonarnym (PC Master Race) otrzymamy najlepsze odświeżanie w FullHD do 240 Hz za pomocą złącza HDMI 2.1. Moim zdaniem to i tak bardzo dobre wyniki, szczególnie dla graczy, przesyłających obraz z komputera bezpośrednio na projektor.

Multimedialne centrum rozrywki

Poza klasycznym przesyłaniem obrazu projektor posiada również funkcje multimedialne dzięki dołączonemu do zestawu akcesorium w postaci dongla USB, podobnego zresztą do transmiterów Chromecast czy małych przystawek do telewizorów. Po jego instalacji w górnej części obudowy (trzeba ją odkręcić samodzielnie), uzyskujemy w projektorze funkcje Android TV. Dzięki temu uzyskujemy dostęp do wbudowanej aplikacji producenta, umożliwiającej korzystanie z takich serwisów jak YouTube, Amazon Prime Video lub innych portali VOD. Wewnątrz znajdziemy także sklep Google Play, umożliwiający zainstalowanie dodatkowego oprogramowania w postaci drobnych gier, programów użytkowych lub serwisów streamingowych pokroju Netflixa. Na dane użytkownika producent przeznaczył przestrzeń o pojemności 11 GB.

Instalując dodatkowe akcesorium, projektor staje się kompatybilny m.in z Google Cast, umożliwiając szybkie i płynne przesyłanie obrazu ze smartfona z systemem Android oraz iOS, pod warunkiem że wszystkie urządzenia znajdują się w tej samej sieci bezprzewodowej. Projektor posiada także dwa wbudowane głośniki o mocy 5W. Grają one wystarczająco dobrze, oferując bardzo dobrej jakości dźwięk podczas odtwarzania filmów lub grania w gry. Przy dłuższym użytkowaniu polecałbym jednak na przesiadkę na dodatkowe głośniki lub słuchawki.

Podsumowując ... 4K za ponad 2x 4K (zł)

Tu niestety musimy zakończyć przygodę z odkrywaniem tajemnic tytułowego projektora. BenQ X3000i to kawał świetnego sprzętu umożliwiającego wyświetlanie obrazu w bardzo wysokiej jakości 4K dzięki autorskiej technologii 4LED przy zachowaniu bardzo niskich opóźnień. Urządzenie wyposażono również w dodatkowe funkcje SmartTV oraz wbudowane głośniki, czyniące z urządzenia multimedialne centrum filmowe. Wydajna lampa o mocy 3000 lumenów oferuje niesamowitą jakość obrazka w ciemniejszych jak i jasnych warunkach oświetleniowych, czyniąc z projektora wydajne narzędzie do pracy i zabawy o każdej porze.

150 cali przyjemności ...

Największą bolączką może być tutaj cena, która niebezpiecznie zbliżyła się do dziesięciu tysięcy złotych. Na tę chwilę za projektor BenQ X3000i przyjdzie nam wyłożyć prawie ~9400 zł* pod warunkiem, że znajdziemy ten model jeszcze na rynku, gdyż od premiery w marcu tego roku, jego nakład rozszedł się jak świeże bułeczki. Można więc skorzystać z zewnętrznych dostawców lub zaopatrzyć się na stronie producenta.

... i wspomnień :(

* - klikając, zaglądając lub kupując produkt z reflinka, wspierasz moją działalność publicystyczną. Egzemplarz do recenzji otrzymałem od producenta.