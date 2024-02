@lordjahu Ergonomiczny zestaw do domu i biura. Logitech MX KEYS S COMBO [Opinia] Ergonomiczny zestaw do domu i biura. Logitech MX KEYS S COMBO [Opinia]

10.02.2024 22:30, aktualizacja: 12.02.2024 07:29

Marka Logitech kojarzona jest przede wszystkim z wysokiej jakości akcesoriami biurowymi. Producent od lat stara się sprostać wygórowanym wymaganiom rynkowym i stale rosnącym zapotrzebowaniu technologicznym. Jednak od jakiegoś czasu możemy zauważyć znaczny wzrost produkcji urządzeń o charakterze ergonomicznym. Zapewne taki został spowodowany przez nagłe wprowadzenie w pandemii możliwości pracy jak i nauki zdalnej. Wielu producentów zaczęło w tym czasie tworzyć konstrukcje wydajne w charakterze wielozadaniowości oraz możliwie przyjazne użytkownikom. Logitech postawił na ekologię i ergonomię.

Dzisiejszym bohaterem wpisu jest zestaw akcesoriów biurowych Logitech MX KEYS S COMBO, w skład którego wchodzi klawiatura z podkładką pod nadgarstki oraz myszka komputerowa. Zestaw ten składa się w trzech elementów: pełnowymiarowej klawiatury MX KEYS, antypoślizgowej podkładki pod nadgarstek oraz wielozadaniowej myszki MX MASTER 3S, którą miałem okazję zrecenzować półtora roku temu. Zestaw ten idealnie sprawdza się w pracy w domu, zabawie na multimediach oraz w szeroko pojętej rozrywce.

Zestaw szyty na miarę

Jeszcze w czasach lockdownu sporo naczytaliśmy się o wyważonej ergonomii stanowisk komputerowych, ich poprawnym dostosowaniu i takiemu doborowi elementów składowych, by uzyskać jak najlepszy efekt, przy dostatecznym nadszarpnięciu portfela. W przypadku urządzeń Logitech możemy mieć problem z doborem odpowiedniego zestawu w dobrej cenie, gdyż producent stara się zachować jak najlepszy balans między jakością a ceną, lecz wciąż drożejąca elektronika na rynku światowym, skutecznie mu to uniemożliwia. W związku z tym, jeśli chcemy uzyskać jak najlepsze parametry, musimy zainwestować dodatkowe środki.

Zestaw urządzeń wskazujących, jaki został mi podesłany na testy, wiąże się ze sporym wydatkiem wynoszącym aż 989 zł. Gdy jednak weźmiemy pod uwagę topową jakość i złożoność zestawu w mysz jak i klawiaturę bezprzewodową, tak wysoka cena staje się łatwiejsza do przełknięcia. Tym bardziej że zestaw ten został dopakowany nowoczesną technologią, przydatnymi funkcjami wielozadaniowości oraz oferuje pracę w przyjaznych i komfortowych warunkach.

Producent jak zwykle zadbał o ekologiczno-ekonomiczne opakowanie, w którym każdy z elementów został przemyślanie zapakowany. Zniwelowano do minimum tworzywo sztuczne w opakowaniu, skupiając się na papierze do pakowania i elementom tekturowym. Wśród akcesoriów dodatkowych znajdziemy wydrukowaną instrukcję obsługi, kabel ładująco-zasilający USB‑C, a także odbiornik USB Logi Bolt na USB‑A.

Zestaw klawiatura i mysz możemy podłączyć spójnie za pomocą dołączonego do zestawu odbiornika Logi Bolt. Umożliwi on szybkie i stabilne połączenie w odległości do 10 metrów od nadajników, znajdujących się w urządzeniach wskazujących. Producent umożliwia również łączność bezprzewodową Bluetooth w standardzie Low Energy, pozytywnie wpływając na długi czas działania na jednym ładowaniu.

Oba urządzenia charakteryzują się spójnym podejściem do ergonomii pracy, a dzięki nowoczesnym i przemyślanym rozwiązaniem oferują bardzo wygodną wielozadaniowość. Przykładowo myszka MX MASTER 3S posiada specjalne wyprofilowanie do kształtu dłoni, umożliwiając długą pracę na urządzeniu, bez znaczącego nadwyrężania nadgarstka. Poza tym wytłumione przyciski Quiet Clicks wyśmienicie wpisują się w bezgłośną pracę, szczególnie gdy zdarza nam się często klikać. Nie mogło zabraknąć przycisku do zmiany trybu pracy kółka przewijania z płynnej na skokową, czy możliwości skorzystania z trybu przełączania się między komputerami - Easy Switch. Zresztą tę samą technologię zainstalowano w klawiaturze MX KEYS.

Jeżeli już przy niej jesteśmy, to należy zwrócić uwagę na jej niski profil. Producent specjalnie wypłaszczył konstrukcję tak, by praca na klawiszach była jak optymalna i naturalna. Przez taki ruch urządzenie zostało całkowicie pozbawione regulowanych nóżek, a całość nachylenia opiera się na masywnej podkładce. Początkowo taki stan rzeczy może przeszkadzać, ale kilka godzin spędzonych na pisaniu, szybko przyzwyczaja do płaskiego układu. Klawiatura ta została stworzona, by zapewnić komfort, stabilność i precyzję pracy. Grupą docelową urządzenia są przede wszystkim pracownicy biurowi, analitycy i programiści, ale moim zdaniem - każdy ma szansę się w niej odnaleźć i polubić. Wyważona konstrukcja zapewnia komfort pracy, a zastosowane klawisze PERFECT STROKE zapewniają wyśmienite wyciszenie podczas szybkiego i długotrwałego stukania.

Do tego należy dorzucić podświetlenie działające w pełnej automatyce pod względem energooszczędności lub możliwe do manualnego dostrojenia. Nie zabrakło świetnie wyprofilowanych klawiszy z wyczuwalnym wgłębieniem oraz w pełni konfigurowalnych klawiszy funkcyjnych. Rozbudowane makra, funkcjonalności Easy-Switch, a także zgodność z wieloma platformami, to jedne z wielu możliwości umożliwiających na konfigurację w dedykowanym oprogramowaniu producenta Logitech Options+.

Personalizacja oprogramowania

Zestaw sam w sobie oferuje spore możliwości, tuż po wyjęciu z pudełka i podłączeniu do komputera. Producent umożliwia wydajną pracę z wieloma systemami operacyjnymi pokroju, Windowsa, macOS, Linuxa, Androida czy systemu ChromeOS. Jednak by uzyskać dostęp do szerszej bazy ustawień i personalizacji profili, należy pobrać, zainstalować i skonfigurować dedykowaną aplikację zarządzającą. Dzięki niej zaktualizujemy nasze urządzenia do najnowszej wersji oprogramowania układowego oraz skonfigurujemy pod pożądane ustawienia.

Program jest bardzo prosty w obsłudze i umożliwia przełączanie się między pięcioma zakładkami. Pierwsza z nich dotyczy przycisków / klawiszy. Za jej pomocą skonfigurujemy je pod nasze zalecenia, ustawimy szybkość raportowania czy dodamy lub zmodyfikujemy funkcję główną. Aplikacja pozwoli nam również wpłynąć na wielozadaniowość myszki jak i klawiatury, oddając nam funkcję przełączania się między komputerami w locie, bez zbędnego przełączania odbiorników. Możemy tu skorzystać z funkcji odbiornik-Bluetooth-Bluetooth, by szybko się między nimi przełączać. Funkcja ta działa wyśmienicie, gdy zechcemy pracować na jednym zestawie wskazującym, bez ciągłej zmiany na inny.

W ustawieniach dodatkowych możemy sprawdzić wersję oprogramowania, przełączać się między profilami, a także inicjować zaawansowane funkcje dodatkowe. Po wstępnej konfiguracji i zapisaniu profili sprzętowych na urządzeniach możemy rozpocząć wydajną pracę.

Ergonomia dla minimalistów

Klawiatura i mysz w zestawie Logitech MX KEYS S COMBO sprawuje się bardzo dobrze pod kątem wzmożonej pracy biurowej, multimedialnej oraz do tzw. weekendowego grania. Zestaw ten jest bardzo przydatny, gdy musimy szybko zrealizować projekt dla klienta, lub czeka nas długi wieczór pisarski, a nie chcemy obudzić domowników stukaniem w klawisze, do wczesnych godzin porannych. Do tego wszystkiego należy dorzucić pakiet ergonomiczny, który otrzymujemy wraz z zakupem takiego zestawu.

Poza rzecz jasna jakością wykonania i schludnością wykonawczą, bez wkurzających kabelków i tęczowych podświetleń, otrzymujemy zestaw spójny i ładnie wyglądający. Ale wygląd to nie wszystko. Tutaj główną funkcję pełnią aspekty ergonomiczne. Do klawiatury producent dodał podpórkę pod nadgarstki, zaopatrzoną w wyścieloną powierzchnię, zaprojektowaną tak, by umiliła nam pracę przez dłuższy czas. Została ona stworzona ze skóry ekologicznej, posiada miłą w dotyku gramaturę i rzeczywiście przekłada się na wydajniejszą pracę. Mogłaby być jednak wypuklejsza i oferować większą miękkość, gdyż jest bardzo cienka, przez co osoby o dużych dłoniach nie zauważą różnicy między jej posiadaniem a opieraniem nadgarstków na blacie czy podkładce pod myszkę.

Wygoda i funkcjonalności

Mając już doświadczenie z myszką Logitech MX Master 3S, śmiem stwierdzić, iż zestaw Logitech MX KEYS S COMBO oferuje bardzo dobry stosunek pracy do możliwości, przy dość wygórowanej, ale i optymalnej jakościowo cenie. Nie jest to zestaw dla graczy, choć umożliwia on rozegranie na dobrych zasadach wiele meczów w CS:GO czy odbicie kilku posterunków w najnowszym Battlefieldzie, ale nie liczyłbym tutaj na super wydajność i krótki czas reakcji. Zestaw ten skierowany jest dla osób, które dużo i często korzystają z klawiatury i myszki w pracy, oddając się zliczaniu przychodów w tabelkach czy tworzeniu treści w programach graficznych ... lub tak jak ja - pisaniu blogów ;)