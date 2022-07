Logitech MX Master 3S - myszka komputerowa dla profesjonalistów [Recenzja] › @lordjahu › Logitech MX Master 3S - myszka komputerowa dla profesjonalistów [Recenzja] 24.07.2022 15:22

Ponad 2 lata temu na blogu DP opisywałem swoje wrażenia z użytkowania zaawansowanej myszki komputerowej Logitech MX Master 3. Od tego czasu przez moje ręce przewinęło się wiele ergonomicznych urządzeń wskazujących, skierowanych dla grafików, montażystów filmowych, ale także zwykłych biurowych pracowników. Seria MX Master to przede wszystkim świetnie wykonane urządzenia, łączące w sobie niezawodność, funkcjonalność oraz bogate wsparcie oprogramowania.

Ergonomiczne podejście

Zanim przejdziemy do ergonomii, zajmijmy się ekologią, a konkretniej aspektami, w których marka Logitech zaczęła dbać o środowisko naturalne. Urządzenie otrzymujemy bowiem w papierowym opakowaniu pochodzącym z lasów z certyfikatem FSC® oraz innych kontrolowanych źródeł. Oznacza to, że kupując taki produkt, wspieramy odpowiedzialne zarządzanie światowymi lasami, ograniczając bezsensowną i bezzasadną wycinkę. Poza tym części plastikowe, zastosowane w MX Master 3S zawierają tworzywa z certyfikatem pochodzenia z recyklingu plastików konsumenckich - nawet 22% w przypadku koloru jasnoszarego i 27% koloru grafitowego. Taki krok znacznie ogranicza nasz ślad węglowy.

Do recenzji otrzymałem ergonomiczną myszkę w jasno-szarym odcieniu kolorystycznym. W skład zestawu wchodzi myszka komputerowa wraz z energooszczędnym odbiornikiem USB Logi Bolt. Dodatkowo producent wyposażył zestaw w instrukcję obsługi, kartę gwarancyjną oraz wkładkę, reklamującą serię urządzeń MX Master. Nie zabrakło opcjonalnego kabla zasilającego urządzenie USB na USB-C w gumowym oplocie.

Myszka komputerowa Logitech MX Master 3S to konstrukcyjny bliźniak MX Master 3. W kwestii budowy i wykonania nie znalazło się wiele drastycznych różnic. Korpus urządzenia został wykonany ze wspomnianych wcześniej tworzyw sztucznych pochodzenia z recyklingu plastików konsumenckich. Górna część myszki została pokryta szorstkim w dotyku, jasnoszarym plastikiem a dolna śliskim tworzywem sztucznym o aluminiowym odcieniu. Podczas pierwszych wrażeń, całość prezentuje się niczym zabawka dla dziecka, ale po dłuższym obyciu zauważymy, że jest do bardziej dorosła konstrukcja niż przyszło nam początkowo zauważyć.

Konstrukcja myszki jest zbita, elementy świetnie do siebie przylegają, szorstkie wykończenie znacznie ułatwia poprawny chwyt, a specjalnie żłobienie na dolnej części obudowy przekłada się na komfort długotrwałej pracy. Myszka została tak zaprojektowana, dając odpowiednie oparcie dla dłoni i palców. Unikalny kąt nachylenia sprawia, że dłoń układa się w bardziej naturalny sposób, niż u większości klasycznych myszek komputerowych. MX Master 3S posiada elementy możliwe do obsługi za pomocą kciuka, umożliwiając błyskawiczną nawigację. Znajdziemy tutaj aluminiowe kółko przewijania bocznego, dwa przyciski funkcyjne a przy podstawie przycisk wywołujący określony w aplikacji gest.

W górnej części myszki znajdują się dwa przyciski główne PPM i LPM a pomiędzy nimi znajduje się aluminiowa rolka przewijania. W trybie domyślnym porusza się ona skokowo, ale przy pomocy przycisku znajdującego się nieco wyżej od kółka, możliwa jest zmiana pracy na bez oporowe przesuwanie. W dedykowanej aplikacji producenta możemy na stałe zmienić wartości ustawień myszki, personalizując w ten sposób akcelerację urządzenia, szybkość reakcji a przede wszystkim aspekty gestów, skrótów oraz profili.

Na froncie myszki znajdziemy port USB-C służący do opcjonalnego podłączenia myszki po kablu, a także szybkiego podładowania wbudowanego akumulatora. Na spodzie znajduje się suwak zasilania, sensor Darkfield o wysokiej precyzji, a także przycisk obsługujący funkcję przełączania się między komputerami Easy-Switch. Na bocznych krawędziach urządzenia znajdują się sporej wielkości teflonowe ślizgacze.

Specyfikacja techniczna

Jak już wcześniej wspominałem Logitech MX Master 3S to dosłowny bliźniak modelu MX Master 3. Różnice pod względem wykonania są znikome, choć w nowszym urządzeniu zastosowano ekologiczne rozwiązania oraz nowe oprogramowanie do zarządzania. W kwestii porównawczej specyfikacji technicznej modelu MX Master 3S do MX Master 3, zauważymy drobne różnice, niewiele wpływające na unikalność produktu na rynku elektroniki użytkowej.

Logitech MX Master 3 Logitech MX Master 3S Sensor Darkfield Laser Tracking Darkfield Laser Tracking Łączność USB Unifying 2,4 GHz

Bluetooth Low Energy

kabel USB-C USB Logi Bolt 2,4 GHz

Bluetooth Low Energy

kabel USB-C Czułość od 200 do 4000 dpi od 200 do 8000 dpi Zasięg działania do 10 metrów do 10 metrów Akumulator 500 mAh 500 mAh Czas pracy do 70 dni do 70 dni Oprogramowanie Logitech Options Logitech Options+ Kompatybilność Windows,

macOS,

Chrome OS™

Linux Windows,

macOS,

Chrome OS™

Linux Wymiary 51 x 84 x 125 mm 51 x 84 x 125 mm Waga 141 g 141 g

Jak widzimy, różnica opiera się przede wszystkim na czułości DPI oraz ulepszonej wersji oprogramowania.

Nowe, lepsze oprogramowanie

Myszka komputerowa Logitech MX Master 3S działa pod kontrolą nowej wersji dedykowanego oprogramowania producenta Logitech Options+. Program ten pozwoli użytkownikowi samodzielnie spersonalizować urządzenie pod własne potrzeby, bez konieczności zatrzymywania aplikacji na komputerze na dłużej. Z drugiej jednak strony program ten umożliwia wsparcie technologiczne do korzystania z technologii przenoszenia wskaźnika myszki i plików na inny komputer, nie zapominając o przyszłych aktualizacjach oraz powiadomieniu o niskim stanie wbudowanego akumulatora.

Wybierając urządzenie z listy menu początkowego, otrzymujemy wgląd w posegregowane funkcje. W przypadku MX Master 3S są to przyciski, wskazywanie i przewijanie, funkcja Easy-Swith i Flow oraz ustawienia. Zakładka "przyciski" umożliwia pełną kontrolę nad funkcjami przycisków, a także rolek w urządzeniu. Możemy zmienić każdą z ich domyślnych funkcji, nadać nową lub skorzystać z gotowych skrótów do zainstalowanych aplikacji. W przypadku przycisku do wywoływania gestów możemy ustawić własne skróty lub bazować na tych, przygotowanych przez producenta.

Kolejna zakładka umożliwia zmiany szybkości kółek przewijania oraz szybkości wskaźnika. Użytkownik może samodzielnie dostosować parametry pracy myszki, zwiększając zakres czujnika nawet do 8000 DPI, zmienić kierunek przewijania rolek lub określić profil czułości DPI. Pozostałe dwie zakładki tyczą się funkcji dodatkowych, takich jak Easy-Switch pozwalającej na przełączanie wskaźnika myszki między trzema urządzeniami oraz funkcję Flow o bardzo podobnej strukturze, ale dodatkowo umożliwiając przenoszenie drobnych plików między komputerami.

W opcjach aplikacji możemy sprawdzić wersję oprogramowania myszki, a także stworzyć profil, na którym zachowamy ustawienia swoich urządzeń jako kopię zapasową. W razie problemów ze sprzętem otrzymujemy dostęp do panelu pomocy technicznej, a także do opcji resetowania urządzenia do stanu początkowego.

Możliwości a wygoda użytkowania

Szczerze powiedziawszy, spodziewałem się o niebo więcej funkcji względem poprzedniego modelu producenta. W ogólnym rozrachunku największe różnice to przede wszystkim wyższa czułość DPI (do 8K), a także wsparcie w postaci nowej wersji oprogramowania (LO+). Pod względem funkcjonalności a przede wszystkim jakości wykonania oraz wygody użytkowania jest bardzo podobnie, jak było przy modelu MX Master 3. Myszka posiada bowiem te same wymiary i wagę co poprzednik. W kwestii konstrukcji i jej nachylenia, różnice są tak mocno znikome, że aż nie warto ich poruszać. W moim odczuciu to ta sama myszka, ale z nowym nazewnictwem i przy wsparciu lepszego oprogramowania.

Różnicą jest także rodzaj zastosowanego odbiornika. W przypadku "trójki" był to Unifying a tu mamy coś nowego i nieco bardziej energooszczędnego - Logi Bolt. Różnice między odbiornikami USB są znaczne, ale tylko na papierze. W przypadku realnej pracy na urządzeniu, ogrom wyników zależy od sposobu użytkowania~, a nie syntetycznych testów w laboratoriach. Niemniej jednak wbudowane ogniwo o pojemności 500 mAh realnie pozwala zbliżyć się do 70 dni pracy na jednym ładowaniu. Urządzenie wspiera także szybkie ładowanie, umożliwiając zapełnienie akumulatora w niecałe ~40 minut. Gdy jednak mamy mało czasu, a potrzebujemy szybko napełnić ogniwo, to zaledwie minuta ładowania pozwoli na pracę do 3-godzin na urządzeniu!

Ergonomia urządzenia stoi na bardzo wysokim poziomie i jest w moim odczuciu najlepszą opcją dla użytkowników mających problemy z odpowiednim przystosowaniem dłoni do pochyłej MX Vertical i Lift oraz sterowania kultową kulką w MX Ergo. Właśnie dla takich osób producent stworzył serię MX Master, dbającą nie tylko o wzmożoną ergonomię podczas pracy i ewentualnej zabawy, ale także wyposażając myszkę w dużą ilość opcji personalizacji i funkcji dodatkowych. W przypadku pracy graficznej lub jak w moim zawodzie - filmowej bardzo ważne jest, by mieć pod ręką najważniejsze skróty i funkcje. Dzięki dedykowanemu oprogramowaniu producenta jestem w stanie samodzielnie spersonalizować myszkę pod uruchamiane programy. Gdy dany program zostanie przeze mnie uruchomiony, załącza się dany profil ze spersonalizowanymi funkcjami i skrótami, DPI ustawia się pod monitor o większej rozdzielczości (4K), a ja mogę znacznie szybkiej pracować na wielu warstwach filmowych i dźwiękowych przy DaVinci Resolve. Gdy jednak postanowię inaczej, przerzucam się na pulpit, jednocześnie uzyskując inny profil użytkownika.

Podsumowując ...

W kwestii podobieństw napisałem już wiele, choć mógłbym jeszcze wiele dopisać, lecz czasu mało. W moim odczuciu seria MX Master zawsze oferowała najwyższy standard jakościowy swoich produktów, kompatybilność z innymi systemami operacyjnymi oraz zaawansowane wsparcie oprogramowania. Tak jest także i w tym przypadku, gdy światło dzienne ujrzała unowocześniona konstrukcja producenta - Logitech MX Master 3S. Względem poprzednika różnic jest zdecydowanie za mało, by móc napisać o wielkiej rewolucji, więc możemy napisać o drobnej ewolucji.

Na tę chwilę Logitech nie pozostawia złudzeń, że ich nowe urządzenie ma załatać dziurę sprzedażową po trudno dostępnym i wciąż rozchwytywanym MX Master 3, którego wciąż można zakupić za mniej niż ~450 zł. Jeżeli jednak jesteście zainteresowani ulepszonym modelem, przy wsparciu nowej wersji oprogramowania i pracy na o wiele wyższych wartościach DPI, to warto sprawdzić cenę Logitech MX Master 3S, która na dzień dzisiejszy wynosi około ~500 zł* za wariant jasnoszary i nieco mniej za grafitowy*. W moim odczuciu jaśniejsza wersja prezentuje się o wiele ładniej, choć mam wątpliwości czy w przyszłości uda się ją utrzymać w czystości :)

* - klikając, zaglądając lub kupując produkt z reflinka, wspierasz moją działalność publicystyczną. Egzemplarz do recenzji otrzymałem od producenta.